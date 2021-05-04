عضو لجنة التلاقيح: ستتم دعوة وتطعيم الأشخاص الذين لم يتلقوا تلاقيحهم ضد كورونا، بسبب إضراب الأطباء، قبل نهاية الأسبوع الجاري

وات -

أكدت عضو لجنة التلاقيح ضد فيروس كورونا، أحلام قزارة اليوم الثلاثاء، أن الأشخاص الذين لم يتلقوا تلاقيحهم أيام 3 و4 و5 ماي الجاري بسبب تعطل عملية التطعيم جراء الإضراب التي تنفذه النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية خلال ذات الفترة، سيقع استدعاؤهم مرة أخرى قبل نهاية الأسبوع الجاري لتلقي التطعيم وتدارك تعطل عمل مراكز التلقيح.وأفادت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن أغلب مراكز التلقيح بـ 8 ولايات لم تؤمن أمس الاثنين عملية التلقيح ضد كوفيد إضافة إلى تسجيل نسق تلقيح ضعيف جدا بـ 5 ولايات أخرى، جراء الإضراب، مشيرة في هذا السياق إلى أن 28 شخصا فقط تلقوا التطعيم في معتمدية الجم من بين 358 مدعوا.وسجّلت أحلام قزارة في سياق متصل تجاوز وزارة الصحة للعطب التقني الذي طرأ على منظومة " إيفاكس" خلال شهر أفريل الماضي، والمتمثل في عدم توجيه الإرساليات القصيرة لعدد هام من المسجلين في المنظومة، وتمكنت من تلقيح قرابة نصف عدد الأشخاص الذين شملهم هذا الخلل في مواعيد جديدة مؤكدة أن الوزارة ستعمل على تلقيح البقية خلال الأسبوعين القادمين.ويذكر أن إضراب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية انطلق بداية من أمس 3 ماي ليتواصل إلى غاية 5 ماي الجاري ويشمل كل الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الأساسية، بما في ذلك عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 ورفع العينات.ويأتي قرار هذا الإضراب الذي يستثني الأطباء العاملين بأقسام الاستعجالي وأقسام وحدات تصفية الدم على أن يحملوا الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب، حسب بيان سابق للنقابة، بعد تعطل المفاوضات مع سلطة الإشراف خاصة في ما يتعلق بتنقيح الأمر عدد 341 لسنة 2019 وتمكين الأطباء العاملين بالصحة العمومية من المرور الآلي واللامشروط الى طبيب مختص في الطب العائلي، وإحداث منحة الجوائح والأوبئة، وترسيم الأطباء الوقتيين والمتعاقدين.كما يطالب أطباء وصيادلة الصحة العمومية بخلاص منحة استمرار الأطباء بما في ذلك أطباء الاختصاص والأطباء المتعاقدين وذلك منذ حوالي سنة، وبخلاص منحة الاستمرار للأطباء بما في ذلك منحة الاستمرار التابعة لصندوق دعم المناطق الداخلية ذات الأولوية وذلك منذ 2019.وكانت وزارة الصحة دعت، في بلاغ سابق لها، الأطباء بالتراجع عن الإضراب ومراعاة الظرف الصحي في البلاد.