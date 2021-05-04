الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 4 ماي 2021

وات -

سوسة: تسجيل 5 وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

توزر: تسجيل أعلى نسبة إصابات بفيروس "كورونا" في أفريل الماضي بعد رصد 1234 إصابة

قابس: تسجيل 05 حالات وفاة و39 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

جندوبة : غلق وحدة الشؤون الاجتماعية في فرنانة بعد اكتشاف إصابة بفيروس " الكورونا"

الكاف: تسجيل 07 وفيات و92 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قبلي: تسجيل 3 وفيات ورصد 43 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال اليومين الاخيرين

قبلي: احتجاج عدد من الأهالي إثر توقف الخدمات بالمركز الجهوي للتلاقيح ضد فيروس "كورونا" جراء الاضراب الوطني للأطباء

المنستير : 18 ألفا و260 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد منها 476 حالة وفاة منذ مارس 2020

باجة: تسجيل 51 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" اغلبها في مدينة باجة بعد رصد السلالة البريطانية بها

جندوبة: تسجيل 05 وفيات و72 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجّلت ولاية سوسة، أمس الاثنين، 5 حالات وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جرّاء الإصابة بهذا الوباء إلى 744 حالة، منها 736 حالة منذ إعادة فتح الحدود في جوان 2020.وتمّ، أيضا، وفق ما ورد بالنشرة اليومية المحينة للإدارة الجهوية للصحة بسوسة، تسجيل 71 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك بعد إخضاع 254 عيّنة للتحاليل المخبرية، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ إعادة فتح الحدود الى 22072 إصابة مؤكدة.ويقيم حاليا، 163 مريضا بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة، موزعين الى 113 خاضعين للاكسيجين، و29 في حالة انعاش، و21 تحت التنفس الاصطناعي.سجّلت ولاية توزر خلال شهر أفريل الفارط، أعلى نسبة من حيث عدد الإصابات بفيروس "كورونا" وذلك منذ بداية ظهور الجائحة، بلغت 1237 إصابة، أي ما يعادل 17,6 بالمائة من مجموع الإصابات، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.وأشار براني، في تصريح لـ(وات)، أن الشهر أفريل الماضي سجل كذلك أكبر نسبة وفيات بسبب الإصابة بالفيروس، والتي بلغت 31 حالة وفاة لأشخاص قُدّر معدل أعمارهم في حدود 75 سنة، 53 بالمائة منهم نساء توفي أغلبهم في المستشفيات، وهو ما يؤشر، حسب تقديره، الى بلوغ ذروة الجائحة في شهر أفريل الماضي.وقد رصدت المصالح الصحية، أيضا، 39 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، من جملة نتائج تحليل 137 عيّنة، أي بنسبة إيجابية قدرها 28 بالمائة، وفق ذات المصدر، بما يرفع مجموع الإصابات منذ بداية الموجة الثانية للجائحة، الى 7011 إصابة، منها 6565 حالة شفاء.وتعد الجهة، 308 حالات نشطة، فيما ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس الى 138 وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة عشية أمس الاثنين، ويتم التعهد حاليا، بـ30 مصابا في المستشفيات، موزعين بين قسم الإنعاش الطبي وأقسام "كوفيد-19".تجدر الإشارة الى أنه يتمّ تأمين عمليات التلقيح ضد فيروس "كورونا" بشكل طبيعي في مركز التلقيح الجهوي، وقد وبلغ عدد الأشخاص الذين وقع تطعيمهم 2763 شخصا من مجموع 7637 من المسجلين على المنظومة الخاصة بالتلقيح والذين وقعت دعوتهم، من بينهم 1270 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.أفاد المدير الجهوي للصحة رياض الشاوش (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 05 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" وبأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ في ولاية قابس الى حد اليوم 397 حالة.وبين الشاوش انه تم اجراء 145 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 39 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 18 اصابة بقابس الجنوبية و07 اصابات بمارث و05 اصابات بقابس المدينة و04 اصابات بالحامة و03 اصابات بمطماطة الجدية واصابة واحدة (01) بكل من قابس الغربية وغنوش.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بالفيروس قد بلغ في ولاية قابس 12736 اصابة، واشار الى أن 11941 من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 787 حالة نشطة وناقلة للعدوى من بينها 202 حالة بقابس الجنوبية و129 حالة بمارث و120 حالة بوذرف و73 حالة بالحامة و69 حالة قابس المدينة و60 حالة بمطماطة الجديدة.أغلقت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية اليوم وحدتها التابعة لمعتمدية فرنانة وذلك للقيام بكافة بعمليات التعقيم اللازمة واجراء التحاليل لكافة الإداريين والعملة التابعين للوحدة بعد ان تبين إصابة أحدهم بفيروس "الكورونا" وفق ما أكّده المدير الجهوي فيصل الوشتاتي لــ(وات).ووفق ذات المصدر فان الاعلامات التي علّقت منذ يوم امس الاثنين على باب الوحدة والخاصّة بتعليق عمل الوحدة الى حين استكمال ما تستوجبه من عمليات تعقيم وتحاليل للعاملين فيها تم تمزيقها بما جعل المواطنين يتساءلون عن سبب عملية الغلق التي طالت اليوم المؤسّسة.ويبلغ عدد المتمعين بدفتر علاج مجاني بمعتمدية فرنانة الى حدود يوم 30 افريل المنقضي 3190 دفترا فيما يبلغ عدد المتمتعين بدفتر علاج تعريفة منخفضة والى ذات التاريخ 9198 دفترا مقابل 3079 مواطنين يتمتّعون بمنح قارة وفق ما ورد في اخر تحيين صادر عن الادارة المحلية لوحدة الشؤون الاجتماعية بفرنانة في 30 افريل 2021.والى تاريخ الثاني من الشهر الجاري سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة في جندوبة ومنذ بداية الجائحة 3876 إصابة و222 حالة وفاة.سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" 07 وفيات و92 اصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 253 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 30 افريل و01 و02 ماي الجاريوارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات، وفق ذات التحيين، إلى 245 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشار الجائحة إلى 7864 حالة، تعافى منها 7366 شخصا، فيما استقر عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 83 شخصا موزعين بين اقسام الانعاش والعناية المركزةكما يخضع 498 شخصا للحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرة بالجهة.سجلت مصالح الادارة الجهوية للصحة خلال اليومين الاخيرين، 03 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات المسجل منذ ظهور الوباء بالجهة الى 275 حالة، وفق ما اكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد ل(وات)واشار المصدر ذاته الى رصد 43 حالة جديدة للاصابة بالفيروس من بينها 20 حالة تم التثبت منها من بين العينات التي قام بتحليلها المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي، فيما تم اثبات البقية عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة او من قبل مخابر خاصة، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المسجلة بالولاية منذ اكتشاف اول حالة حاملة للفيروس الى 7068 حالة من بينها 6482 حالة تعافي الى حد الان و311 حالة لا تزال مصنفة نشطةويظهر التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة بحسب المعتمديات منذ بداية الجائحة الى اليوم تسجيل معتمدية قبلي الشمالية الى 1763 حالة اصابة مؤكدة منها 1621 حالة تعافي و96 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 46 حالة وفاة، كما سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1675 حالة اصابة تعافت منها 1508 حالات فيما لا تزال 106 حالات نشطة مع تسجيل 61 حالة وفاةومعتمدية دوز الشمالية تم رصد 1544 حالة اصابة مؤكدة تعافت منها الى اليوم 1429 حالة فيما لا تزال 55 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 60 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 686 حالة اصابة بالفيروس منها 632 حالة تعافي ولا تزال 23 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 31 حالة وفاة، وبمعتمدية سوق الاحد تم تسجيل 1053 حالة اصابة منها 977 حالة تعافي و18 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 58 حالة وفاةوفي معتمدية الفوار تم رصد 334 حالة اصابة مؤكدة الى حد الان تعافت منها304 حالات فيما لا تزال 13 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 17 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 13 حالة اصابة توفيت منها حالتين وتعافت باقي الحالاتعبّر عدد من أهالي ولاية قبلي، من الذين توجهوا، صباح اليوم الثلاثاء، من مختلف معتمديات الجهة للمركز الجهوي الوحيد للتلاقيح ضد فيروس "كورونا"، الكائن بدار الشباب بمدينة قبلي، لتلقي الجرعة الثانية من التطعيم ضد هذا الفيروس، عن تذمرهم من توقف الخدمات بهذا المركز بسبب الاضراب الوطني الذي ينفّذه الأطباء.وأعتبر عدد من الاهالي، من الذين احتجوا أمام مركز التلاقيح، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، ان خدمة التلقيح ضد فيروس "كورونا" تعتبر من الخدمات الاستعجالية التي لا يجب إيقافها، وذلك من أجل ربح الوقت لمجابهة هذا الفيروس، مؤكدين ان الفارق الزمني بين الجرعتين الاولى والثانية من التطعيم مضبوط ومن شأن أي تأخير أن يؤثر على نجاعة التلقيح، حسب تعبيرهم.وأكد بعض المحتجين، انهم قد تحولوا الى مقر ولاية قبلي وإلى مقر الادارة الجهوية للصحة للاستفسار حول كيفية تجاوز هذا الاشكال، الا انهم لم يتلقوا أية إجابة، معربين عن استغرابهم من المس من حملة التلقيح التي تبذل الدولة مجهودات كبيرة لاقناع المواطنين بالاقبال عليها وتجاوز العزوف الكبير عن تلقي التطعيم.ولاحظوا، في سياق متصل، ان الاضراب الوطني للأطباء مبرمج منذ مدة، وكان بالامكان التنسيق مع المشرفين على حملة التلقيح على الصعيد الوطني قصد تأجيل مواعيد التطعيم التي يتم ضبطها عن طريق الارساليات القصيرة، وتجنيب كبار السن معاناة التنقل الى مراكز التلاقيح خلال أيام الاضراب.سجّلت الدوائر الصحية بولاية المنستير، مجموع 476 وفاة بفيروس "كورونا"، من بينها 3 وفيات جديدة بمعتمديات المنستير وبنبلة وقصيبة المديوني، و18 ألفا و260 إصابة، منها 36 إصابة جديدة، و16 ألفا و13 حالة تعافي منها 154 حالة شفاء جديدة، وذلك منذ بداية انتشار الجائحة، وفق آخر حصيلة محيّنة أمس الإثنين للإدارة الجهوية للصحة.وتصدّرت معتمدية المنستير أعلى نسبة من حيث الإصابات الجديدة بـ7 إصابات، تليها معتمديات طبلبة بـ6 إصابات، وقصيبة المديوني بـ5 إصابات، وبنبلة بـ4 إصابات، وقصر هلال بـ3 إصابات، والساحلين بـ3 إصابات، والبقالطة والوردانين بإصابتين لكل منهما، وزرمدين وجمال وصيادة لمطة بوحجر والمكنين، بإصابة واحدة لكل منطقة.وتعدّ الجهة إلى غاية 2 ماي الجاري، 1771 حالة نشطة، 124 حالة مقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بينها 29 حالة بقسم الإنعاش والعناية المركز بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، و43 حالة موزعة على بقية الأقسام الأخرى، تضم 156 سرير "كوفيد".ويتواصل تصنيف ولاية المنستير كولاية ذات "مستوى اختطار مرتفع جدّا"، بمعدل جهوي للإصابات يقدر بـ 175 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الأخيرة إلى غاية 2 ماي الجاري. وتراجع خلال ذات الفترة عدد المعتمديات ذات "مستوى اختطار مرتفع جدّا" من 10 إلى 9 معتمديات، تتراوح الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن فيها بين 405 إصابات بالساحلين، و127 إصابة بصيادة لمطة بوحجر.وتعدّ الجهة حاليا، معتمديتين ذات "مستوى اختطار مرتفع"، وهما المكنين 78 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وزرمدين 89 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، أما ذات "مستوى اختطار متوسط" فهي كل من معتمديتي بني حسان بـ48 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وجمال بـ40 إصابة لكل 100 ألف ساكن.من جهة أخرى، تواصل أمس نشاط المركزيين الجهوي عدد 1 للتلقيح ضدّ "كوفيد19" بالمنستير، وعدد2 للتلقيح ضدّ "كوفيد 19" بقصر هلال بشكل عادي، ووقع تلقيح في المركزين مجموع 1014 شخصا، من بينهم 475 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.وتخلف عن التلقيح، 321 شخصا من مجموع 1335 شخصا وجهت لهم ارسالية للالتحاق بأحد المركزين بالجهة. وارتفع مجموع الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى إلى 24 ألفا و692 شخصا منهم 7776 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الفترة 13 مارس 2012-3 ماي 2021.سجلت ولاية باجة، يومي 1 و3 ماي الجاري، 51 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 178 تحليلا فيروسيا تم اجراؤها، وقد رصدت اغلب الاصابات (31 اصابة) بمدينة باجة التى تسجل منذ قرابة الشهر اعلى عدد للاصابات بعد رصد السلالة البريطانية للفيروس بها.وتتوزع بقية الاصابات على معتمديات عمدون (5 اصابات) وتبرسق (3 اصابات) ونفزة (5 اصابات) وتستور (5 حالات) ومجاز الباب (حالتان) وقبلاط (حالة واحدة)، ليصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 6004 حالات من جملة 18975 تحليلا تم اجراؤها.ولم تسجل امس اية حالة وفاة علما ان عدد الوفايات نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" بباجة بلغ 190 حالة وبلغت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة 93,63 بالمائة بعد تسجيل تعافي 5622 شخصا، حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة.توفي اول امس الاحد، 05 اشخاص وأصيب 72 اخرين بفيروس "كورونا" المستجد بولاية جندوبة، وتعدّ حصيلة الوفيات الاعلى منذ بداية الجائحة بالجهة في 12 افريل 2020 بمدينة وادي مليز ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 222 حالة وفاة.وسجل عدد الإصابات هو الاخر ارتفاعا لافتا بعد اكتشاف 72 إصابة، بتاريخ 2 ماي الجاري، من مجموع 258 عينة، ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات الى 3867 إصابة من مجموع 16911 شخصا اجروا التحاليل المخبريةوتعافي الى حد الثاني من الشهر الجاري 3407 اشخاص، وحافظ قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة على طاقة استيعابه القصوى ب04 مصابين، وبلغ عدد المقيمين بأقسام الكوفيد والى حد ذات التاريخ 60 مصابا، وفق ما ورد في الإحصائية اليومية المحيّنة الصادرة صباح اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.