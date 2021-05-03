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دورة مدريد - انس جابر تنسحب من الدور ثمن النهائي بسبب الاصابة

Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 16:50 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - انسحبت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 25 عالميا من دورة مدريد للتنس بسبب اصباتها اثناء مقابلتها مع السويسرية بليندا بنشيتش المصنفة 11 عالميا اليوم الاثنين في الدور ثمن النهائي.

وتعرضت جابر الى الاصابة خلال الشوط الثاني من المباراة مما دفعها الى الانسحاب والنتيجة 4-3 لفائدة اللاعبة السويسرية.


وكان الشوط الاول انتهى لبنشيتش (7-6).

وكانت جابر بلغت الدور ثمن النهائي اثر تغلبها على كل من الامريكية سلوان ستيفانس المصنفة 51 عالميا (4-6 و6-1 و6-3) في الدور السادس عشر والكازاخستانية ياروسلافا شفيدوفا المصنفة 725 عالميا (6-2 و6-3) في الدور الاول.

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