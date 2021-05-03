وزير الصناعىة والطاقة: انتاج حقل نوارة حاليا من الغاز الطبيعي يمثل 31 بالمائة من الانتاج الوطني المسوّق

وات -

يقدّر معدل الانتاج اليومي، حاليا، لحقل نوّارة في الجزء الموجود بقابس يقدّر بحوالي 2 مليون و70 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي أي ما يمثل حوالي 31 بالمائة من الانتاج الوطني المسوّق، بحسب ما أفاده وزير الصناعىة والطاقة والمناجم، بالنيابة، محمد بوسعيد، وهو ما اعتبره "مكسب كبير للبلاد".وأوضح بوسعيد، خلال جلسة عامة عقدت، الإثنين، وخصصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة، أنه بالنسبة للجزء الخاص بتطاوين والذي يهم الشركة التونسية للانشطة البترولية بالكامل من المتوقع أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جوان 2022.وبخصوص عائدات هذا الحقل، وفق سؤال توجهت به النائبة عن الكتلة الديمقراطية، منيرة العياري، اكتفى الوزير بالقول " بالنسبة للجزء الأول والثاني سيدر على المالية العمومية إمكانيات كبيرة كمعاليم قارة سنوية " وأضاف "وهو موضوع محل متابعة من طرف المصالح الجبائية ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار".واعتبرت النائبة في تعقيبها على إجابة الوزير أنه "متحفظ جدا على هذا الملف" و قالت " من حق الشعب التونسي أن يعرف المداخيل، التي يوفرها الحقل، حاليا، لفائدة الميزانية".يشار إلى أن حقل نوّارة هو امتياز استغلال مسند لشركة نمساوية (او ام في) بالتناصف مع الشركة التونسيّة للأنشطة البترولية حسب التراتيب المنصوص عليها في مجلّة المحروقات.ويتكون المشروع من جزئين يتعلّق الأّول منه بولاية قابس والذي انطلق في تسويق الغاز التجاري منذ مارس 2020، وجزء ثان بولاية تطاوين.