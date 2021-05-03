قفصة: تقديرات بارتفاع صابة الفستق إلى 2700 طن

وات -

قدّرت مصالح دائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة صابة الفستق للموسم الفلاحي الحالي بـ2700 طن، لتحقّق بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية التي ناهزت فيها 1400 طن، وفق ما ذكره رئيس الدائرة، عبد الستار غبطان، لـ"وات".وأضاف غبطان أن هذه الصابة تتوزع على مساحة جملية تقدر بـ16 ألفا و800 هكتار تضم 1،7 مليون أصل فستق تنقسم إلى 3075 هكتارا سقويا و13 ألفا و725 هكتارا بعليا، مشيرا إلى أن اكثر المناطق انتاجا للفستق هي كل معتمديات قفصة الشمالية وسيدي عيش.وأوضح أن موسم جني الفستق بولاية قفصة سينطلق خلال شهر جويلية القادم، وقد انطلقت مصالح دائرة الإنتاج النباتي بالجهة منذ غرة ماي الجاري جملة من الحملات التوعوية التحسيسية ستتواصل إلى غاية يوم 15 ماي الجاري لفائدة الفلاحين، بهدف حماية صابة الفستق عن خلال مداوة الاشجار للتوقي من التعفن وذبابة الفستق، وحشرات السوس.