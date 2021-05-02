إدراج موقعي سبيطلة والمقطع رسميا في القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي

أدرج مركز التراث العالمي باليونسكو بصفة رسمية موقعي سبيطلة (القصرين) والمقطع (قفصة) في القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي.وأعلن المعهد الوطني للتراث في بلاغ له مساء الجمعة، عن تولي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوم 15 أفريل الماضي، وهو اليوم الذي تم فيه إيداع الملفين بصفة رسمية، تحيين تسجيل الموقعين على موقعها الالكتروني.وكان سفير الجمهورية التونسية المندوب الدائم لدى اليونسكو والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، غازي الغرايري، قدم يوم 15 أفريل الماضي، ملفيْن من إعداد المعهد الوطني للتراث حول الموقع الأثري لفترة ما قبل التاريخ "المقطع" بقفصة والموقع الأثري بسبيطلة، قصد إدراجهما على القائمة التمهيدية للتراث العالمي لليونسكو.وتمّ تقديم الملفيْن خلال لقاء جمع غازي الغرايري بـ "مشتيلد روسلر"، مديرة مركز التراث العالمي لليونسكو.وجدير بالتذكير أن القائمة التمهيدية لتونس تتضمن 13 موقعا منها مقاطع الرخام بشمتو، الحدود الامبراطورية الرومانية بالجنوب التونسي، مدينة صفاقس العتيقة، شط الجريد، الأضرحة الملكية لنوميديا، مائدة يوغرطة، شبكة قنوات مياه زغوان.