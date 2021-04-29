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قبلي: المستشفى الجهوي بقبلي يتسلم الة للكشف المبكر عن سرطانات الثدي في اطار برنامج "الصحة عزيزة"

Publié le Jeudi 29 Avril 2021 - 19:04 قراءة: 0 د, 44 ث
وات - تسلم المستشفى الجهوي بقبلي اليوم الخميس الة للكشف المبكر على سرطانات الثدي بواسطة الاشعة السينية (الة الماموغرافي)، وذلك ضمن تدخلات برنامج الصحة العزيزة الذي تنجزه وزارة الصحة بتمويل من الاتحاد الاوروبي

واوضح المدير الجهوي للصحة سمير مرزوق في تصريح ل(وات) ان هذه الالة تعتبر مكسبا كبيرا للجهة وستمكن من اجراء الفحوصات اللازمة بالاشعة للحالات المشتبه في اصابتها بسرطانات الثدي، كما انها ستساعد في تقريب الخدمات الطبية من مستحقيها وتجنيبهم عناء التنقل لولايات مجاورة لاجراء مثل هذه الفحوصات، خاصة وانها الالة الاولى من نوعها التي يتم تركيزها بولاية قبلي


واضاف المصدر ذاته انه يتم حاليا التعاقد مع طبيبين من القطاع الخاص لاجراء حصص من الفحوصات بهذه الالة بالمستشفى الجهوي على ان تتواصل المساعي لتوفير طبيب في هذا المجال بالجهة، مشيرا الى ان برنامج "الصحة عزيزة" يؤمن تدخلا لدعم الخط الاول للقطاع الصحي بالولاية باعتمادات تناهز 4 ملايين دينار تشمل تجهيزات ووسائل نقل وحصص تكوين للاطارات الطبية وشبه الطبية

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