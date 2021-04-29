الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 29 أفريل 2021

وات -

سيدي بوزيد-كوفيد19: رصد حالة وفاة و70 إصابة جديدة مع تسجيل طاقة استيعاب قصوى للمستشفيات (المدير الجهوي للصحة)

منوبة : أربع حالات وفاة و 150 اصابة جديدة بالكورونا في الجهة

مدنين: 4 وفيات و136 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

الكاف : تسجيل حالتي وفاة و 70 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد

صفاقس: 10 مصابين بفيروس "كورونا" يلتحقون بقائمة الضحايا خلال ال24 ساعة الماضية ويرفّعون عدد الوفيات إلى 889 حالة وفاة

توزر: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

قبلي: تسجيل 4 وفيات ورصد 100 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قابس: تسجيل 03 حالات وفاة و111 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سوسة: تسجيل 5 حالات وفاة و65 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

باجة: تسجيل حالتي وفاة وارتفاع الاصابات بالسلالة البريطانية لفيروس "كورونا" الى 30 اصابة



المنستير: تسجيل حالة وفاة و77 إصابة و89 حالة تعافي جديدة بفيروس "كورونا"

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" و70 اصابة جديدة مقابل 34 حالة شفاء، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح لـ"وات".وباحتساب الحالات الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد الى 7359 إصابة مؤكدة من بينها 6099 حالة شفاء و245 حالة وفاة.وقال المدير الجهوي للصحة "إن كل المؤشرات تؤكد أن "الوضع خطير وحرج جدا" من حيث ارتفاع عدد الاصابات والوفيات والضغط على أسرة الاكسيجين والانعاش، حيث يوجد حاليا 53 مصابا بالوباء قيد الإيواء بمستشفيات الجهة، بما يعد طاقة إشغال قصوى للمؤسسات الاستشفائية بولاية سيدي بوزيد".وتتوزع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار عدوى فيروس "كورونا" في ولاية سيدي بوزيد، حسب المعتمديات، على سوق الجديد بـ263 إصابة، وسيدي بوزيد الغربية بـ2742 حالة، وجلمة بـ308 حالات، والمزونة بـ463 حالة، ومنزل بوزيان بـ142 حالة، وبئر الحفي بـ304 حالات، والرقاب بـ718 حالة، والمكناسي بـ527 حالة، وسيدي بوزيد الشرقية بـ826 حالة، والسبالة بـ330 حالة، والسعيدة بـ76 حالة، وأولاد حفوز بـ434 حالة، وسيدي علي بن عون بـ226 حالة.سجّلت ولاية منوبة أمس الاربعاء أربع حالات وفاة في كل من وادي الليل والبطان وطبربة ، ليرتفع عدد الوفيات الجملي الى 400 حالة وفاة منذ انتشار الجائحة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحّة الادارة في منوبة هاجر الميساوي لــ(وات).وسجّلت الجهة اليوم الخميس 150 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة الى 1185 حالة منها 19 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلّي في طبربة.وسجّلت الجهة أيضا 107 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 9645 حالة من جملة 11230 حالة اصابة منذ انتشار الجائحة.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (384 حالة)، فمعتمدية طبربة (261 حالة )والمرناقية (179 حالة) ودوار هيشر(159 حالة) والجديدة (99 حالة) ووادي الليل (85 حالة) وبرج العامري (14 حالة) والبطان(4 حالات)يذكر أن خمس معتمديات جديدة بولاية منوبة تجاوز عدد الاصابات بها مؤشر الـ100 حالة لكل 100 ألف ساكن، خلال المدة الاخيرة وهي طبربة و منوبة ودوار هيشر ووادي الليل والمرناقية وفق معطيات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة امس بمقر الولاية .توفي 4 مصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بولاية مدنين، ما رفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن هذا الفيروس بالجهة، إلى 499 حالة وفاة.إلى ذلك، تطور إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء، إلى 13252 إصابة، بتسجيل 136 إصابة محلية جديدة، منها 4 إصابات لدى أعوان الصحة و3 في صفوف التلاميذ، ارتفع بها إجمالي الإصابات في القطاع الصحي إلى 210، وفي صفوف التلاميذ إلى 320، وفق ما صرح به اليوم الخميس، دير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.وسجلت هذه الإصابات الجديدة بالمعتمديات التسع لولاية مدنين، إلا أن حدة انتشار الفيروس تفاوتت من معتمدية إلى أخرى، ليبلغ أقصى عدد من الإصابات 39 إصابة بحومة السوق، ثم 38 اصابة بجرجيس، و18 اصابة ببن قردان، فيما تراوح العدد ببقية المعتمديات بين 11 اصابة بكل من ميدون ومدنين الشمالية و7 باجيم و6 بمدنين الجنوبية و4 ببني خداش وإصابتين اثنتين بسيدي مخلوف.من ناحية أخرى، تعافى 168 مصابا، منهم 31 بجرجيس و28 بحومة السوق و24 بمدنين الجنوبية و23 بميدون و22 ببن قردان 17 بمدنين الشمالية و12 بسيدي مخلوف و8 باجيم و3 ببني خداش، ليصل العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 11618 حالة.ووصل عدد الجرعات المقدمة للتلقيح ضد فيروس كورونا منذ انطلاق الحملة بالجهة الى 18422 جرعة بالمركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وجربة، منها 578 جرعة قدمت يوم أمس الاربعاء.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الخميس في تحيين جديد للوضع الوبائي المتّصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة عن رصد حالتي وفاة و70 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت 127 عينة تم رفعها بتاريخ 27 أفريل.وارتفع بذلك عدد الوفيات منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 230 شخصا وعدد الاصابات المؤكّدة بالفيروس إلى 7648 حالة تعافى منها 6952 حالة.وجاء في التحيين أيضا أن عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات استقر في حدود 93 شخصا منهم 13 في أقسام الانعاش بينما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 696 حالة مقابل 840 حالة خلال الأسبوع الماضي.التحق خلال ال24 ساعة الماضية 10 مصابين بفيروس "كوفيد 19" في ولاية صفاقس بقائمة ضحايا هذا الوباء الذين ارتفع عددهم إلى 889 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة إلى الآن.وفضلا عن تواصل الأرقام المرتفعة في الوفيات، كشفت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الخميس عن رصد 243 إصابة جديدة بالفيروس على مجموع 668 تحليلا منجزا مقابل 302 حالة تعافي من الوباء.ويرقد بأقسام "كوفيد أكسيجين" 202 شخصا مصابا وبأقسام "كوفيد إنعاش" 36 مصابا وبالمصحات الخاصة 79 مصابا.يذكر أن العدد الجملي للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها بواسطة أكثر من 111 ألف تحليل تقصي وصل على حد الآن إلى 31661 حالة وبلغ عدد حالات التعافي من المرض 28 ألف حالة.رصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من مجموع 136 نتيجة تحاليل وردت عليها، بما يرفع مجموع الإصابات بالفيروس في الجهة منذ بداية الموجة الثانية من الجائحة في سبتمبر الماضي الى 6802 إصابة، تعافى منهم 6336 شخصا مقابل 336 حالة نشطة حاملة للفيروس حاليا و128 حالة وفاة منذ ظهور الوباء.ويتم حاليا التكفل ب41 مصابا في المستشفيات موزعين على قسم الإنعاش الطبي وأقسام "كوفيد 19" في حين تلقى حتى اليوم 2466 شخصا التطعيم ضد فيروس "كورونا" منهم 1186 تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.احصت مصالح الادارة الجهوية للصحة خلال ال24 ساعة الاخيرة 4 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك اجمالي عدد ضحايا هذا الفيروس منذ ظهوره بالجهة الى 262 حالة، وفق ما اكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد ل(وات)واشار الحداد الى رصد 100 اصابة جديدة بالفيروس تم التاكد من ايجابية نصفها من ضمن العينات التي قام بتحليلها المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بقبلي، في حين اثبت ايجابية النصف الثاني منها التقصي عبر التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة ومن قبل مخابر خاصة، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات منذ اكتشاف اول حالة حاملة للفيروس الى 6911 حالة من بينها 6393 حالة تعافي الى حد الان و456 حالة لا تزال مصنفة نشطةواظهر احدث تحيين قامت به مصالح الادارة الجهوية للصحة لتوزيع مختلف الحالات المسجلة منذ شهر جوان الفارط بحسب المعتمديات، تسجيل معتمدية قبلي الشمالية لاكبر عدد من الاصابات ب 1699 حالة اصابة مؤكدة منها 1529 حالة تعافي و127 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 43 حالة وفاة، تليها معتمدية قبلي الجنوبية ب1628 حالة اصابة تعافت منها 1434 حالة فيما لا تزال 146 حالة نشطة مع تسجيل 59 حالة وفاةوسجلت معتمدية دوز الشمالية 1417 حالة اصابة تعافت منها الى اليوم 1288 حالة فيما لا تزال 76 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 53 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 672 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس منها 594 حالة تعافي ولا تزال48 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 30 حالة وفاة، وبمعتمدية سوق الاحد تم تسجيل 1041 حالة اصابة منها 946 حالة تعافي و37 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 58 حالة وفاةو بمعتمدية الفوار تم رصد 330 حالة اصابة مؤكدة الى حد الان تعافت منها296 حالة فيما لا تزال 18 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 16 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 13 حالة اصابة توفيت منها حالتين وتعافت باقي الحالات، الى جانب وجود 13 حالة اخرى لم يتم الى حد الان تحديد مكانها منها 4 حالة لا تزال مصنفة نشطةيشار الى ان الفرق الطبية انهت يوم امس الاربعاء حملة التقصي السريع التي اجرتها على امتداد يومين بمنطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية التي شهدت مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في المؤشر التراكمي للاصابات وذلك عبر القيام ب166 تحليلا سريعا كشفت عن 25 حالة اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"افاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات) بأنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 03 حالات وفاة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة الى 383 حالة.وبين حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 380 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وأن 111 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها "ايجابية"، مشيرا إلى أن الإصابات تتوزع الى 33 اصابة بقابس الجنوبية، و23 اصابة بمارث، و17 اصابة بقابس المدينة، و16 اصابة بالحامة، و08 اصابات بمطماطة الجديدة، و05 اصابات بوذرف، و03 اصابات بكل من غنوش وقابس الغربية، واصابتين (02) بالمطوية، واصابة واحدة (01) بمنزل الحبيب.وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 11547 شخصا من بين 12471 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا"، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 921 حالة من بينها 220 حالة بقابس الجنوبية، و188 حالة بمارث، و105 حالات بكل من قابس المدينة والحامة، و95 حالة بوذرف، و57 حالة بمطماطة الجديدة.أبرزت الاحصائيات الواردة في النشرة اليومية حول تطور الحالة الوبائية بولاية سوسة، تسجيل 5 حالات وفاة امس الاربعاء بسبب الاصابة بفيروس "كورونا"، و65 إصابة جديدة اظهرتها نتائج تحاليل 325 عينةوارتفع اجمالي عدد المتوفين بفيروس "كورونا" الى 722 شخصا تم احصاؤهم منذ بداية تفشي الفيروس، كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس الى 21664 إصابة لايزال من بينهم 2896 شخصاً يحملون الفيروس مقابل شفاء 18054 مصاباويبلغ عدد المقيمين بمستشفيات الولاية ومصحاتها الخاصة 183 مصابا موزعين الى 168 مريضا أصيلي ولاية سوسة و15 مريضا من ولايات أخرىتم امس الاربعاء تسجيل حالتي وفاة لامراتين جراء اصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد عمرهما 58 و75 سنة، بالمستشفيين الجهويين بمجاز الباب وباجة، ليصل عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 189 شخصا.واثبتت نتائج التقطيع الجيني وجود 5 اصابات جديدة بالسلالة البريطانية للفيروس بالجهة لتصل الحالات التى تم رصدها الى 30 اصابة بالجهة موزعة على معتمديات تبرسق ونفزة وباجة وعمدون وتستور.كما تم رصد 27 اصابة جديدة بالفيروس منها 6 اصابات بمدينة باجة، و6 اصابات بتبرسق، و3 اصابات بكل من تستور وعمدون ومجاز الباب، و5 اصابات بنفزة، واصابة واحدة بقبلاط، ليرتفع عدد الاصابات المرصودة منذ بداية الجائحة بباجة الى 5885 اصابة من جملة 18636 تحليلا تم اجراؤها.وتجاوزت نسبة التعافي من الفيروس حتى يوم امس ال92 بالمائة بتسجيل تعافي 5455 مصابا، حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة.سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير مجموع 464 حالة وفاة منها حالة وفاة جديدة، و15 ألفا و404 حالات تعافي، من بينها 89 حالة شفاء جديدة من مجموع 17 ألفا و842 إصابة منذ بداية جائحة "كورونا" وإلى غاية يوم 27 أفريل الجاري، منها 77 إصابة جديدة، وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بتاريخ يوم امس الاربعاءوشهدت الجهة تراجعا في الحالات النشطة إلى 1974 حالة نشطة مقابل 1988 حالة نشطة إلى غاية 26 أفريل الجاري، وانخفاض الحالات المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 132 حالة مقابل 145 حالة، وبذلك سجلت الجهة تقلص النسبة الجهوية لإشغال أسرة "الكوفيد" إلى 80 فاصل 1 في المائة بعد ان كانت في حدود 89 في المائة.وسجلت الإدارة الجهوية للصحة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد تلقيح مجموع 22 ألفا و253 شخصا من بينهم 5498 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح خلال الفترة من 13 مارس 2021 الى 28 أفريل 2021 على مستوى المركزين الجهويين للتلقيح عدد 1 بالمنستير وعدد 2 بقصر هلال ضد "كوفيد 19" بولاية المنستير.