وزارة الصحة تطلق موقعا الكترونيا متخصصا للترويج للخدمات الصحية ودفع الاستثمار في المجال

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أطلقت وزارة الصحة موقعا الكترونيا متخصصا في الاستثمار وتصدير الخدمات الصحية، يقدم بثلاث لغات (العربية والفرنسية والانجليزية) كل المعلومات المتعلقة بالترويج للخدمات الصحية في تونس ودفع الاستثمار في المجال.ويهدف هذا الموقع الى تعزيز مكانة تونس كمنصة إقليمية متميزة للاستثمار وتصدير الخدمات الصحية، وفق ما صرحت به، اليوم الأربعاء، المديرة العامة بوحدة النهوض بالاستثمار وتصدير الخدمات الصحية بوزارة الصحة نادية سنينة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.وأشارت الى ان هذا الموقع الذي سيتيح دعم جهود الدولة التونسية في تنفيذ إستراتيجيتها في مجال النهوض بالإستثمار وتصدير الخدمات الصحية، يحتوي على ثلاثة أركان رئيسية تتمثل في السياحة الاستشفائية والصناعات الدوائية والبحوث العلمية والتكوين والموارد البشرية.ويمكن ركن السياحة الاستشفائية المرضى من مختلف أنحاء العالم من الاطلاع على نوعية وطبيعة الخدمات الاستشفائية المتوفرة في تونس وكيفية الاتصال بالمراكز التي تقدم هذه الخدمات، فيما يتيح ركن الصناعات الدوائية لجميع الهياكل الصحية بالخارج الاطلاع على الأدوية المصنعة في تونس للتمكن من اقتنائها.أما ركن التكوين والموارد البشرية فيوفر للطلبة الأجانب الفرصة للتعرف على الجامعات والكليات المتخصصة في المجال الصحي والدورات التكوينية المبرمجة في تونس، وفق سنينة.ويأتي إطلاق هذا الموقع الالكتروني الترويجي للخدمات الصحية ودفع الاستثمار في إطار إنجاز مشروع "دعم وتشجيع الاستثمار والصادرات في قطاع الصحة" وهو مشروع ممول في شكل هبة من قبل البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 1,2 مليون دينار، حسب سنينة.ويرمي "مشروع دعم وتشجيع الإستثمار والصادرات في قطاع الصحة" الذي يمتد من سنة 2018 الى سنة 2020، الى الترويج للخدمات الصحية في تونس واستقطاب الطلبة الأجانب الى تونس فضلا عن توفير مواطن شغل للشباب التونسي في البلدان الافريقية والأوروبية.وأشارت سنينة الى انجاز دراستين ضمن هذا المشروع، تتعلق الدراسة الأولى بتركيز وكالة وطنية للاستثمار وتصدير الخدمات ليكون لها اشعاع عالمي وتتمتع بمرونة كبيرة في العمل، مبينة انه يتم حاليا البحث عن مصادر لتمويل هذه الوكالة وتوفير الموارد البشرية اللازمة لها.وتتمحور الدراسة الثانية حول تطوير استراتيجية آليات التواصل لدعم الاستثمار والتصدير في مجال الخدمات الصحية في تونس، حيث خلصت الى أن تونس تتمتع بموقع هام جدا في هذا المجال مقارنة بالبلدان المنافسة الأخرى، حسب ذات المصدر.وشددت سنينة على أن مجال الاستثمار وتصدير الخدمات الصحية في تونس محرك اقتصادي كبير، مذكرة بأن السياحة الاستشفائية مكنت تونس في سنة 2019 من عائدات فاقت قيمتها 2500 مليون دينار كما وفر مجال تصدير الأدوية عائدات مالية تقدر ب 200 مليون دينار سنة 2020.