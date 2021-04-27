صندوق الضمان الاجتماعي: التمديد في آجال إيداع مطالب تسوية ديون المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية

أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء كافة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي عليها ديون، أنه تقرر التمديد في آجال الانتفاع بالإجراءات المتخذة لفائدتهم بخصوص تسوية وضعياتهم إزاء الصندوق إلى حدود 30 جوان القادموأضاف الصندوق في بلاغ له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا التمديد سيخضع لجملة من الشروط على غرارإبرام جدولة لأصل الدين وخلاص القسط الأول من الجدولة واعتباره كتسبقة الى جانب خلاص مصاريف التتبعوذكر الصندوق المؤسسات التي تولت خلاص أصل الدين إلى تقديم مطلب في طرح خطايا التأخير للنظر فيه من طرف اللجنة المختصة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية