الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 23 أفريل 2021

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جندوبة: تسجيل 03 وفيات و39 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

صفاقس: تواصل النسق المرتفع للوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" وبلوغ الإيواء بأسرة الأكسجين مستوى قياسيا

نابل: عزل معتمدية قليبية بداية من يوم غد السبت واتخاذ جملة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس "كورونا"

قابس: تسجيل 06 حالات وفاة و51 إصابة جديدة بكورونا

سيدي بوزيد: 4093 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا

سيدي بوزيد: تسجيل 71 إصابة بفيروس "كورونا" مقابل و68 حالة شفاء

قبلي: تسجيل 4 وفيات و48 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الأخيرة

توزر-كوفيد19 : تسجيل اكثر من 30 بالمائة من الحالات الإيجابية بعد رصد 55 إصابة جديدة من جملة 176 تحليلا

مدنين: تسجيل 6 وفيات و146 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" و135 حالة شفاء

بن عروس: تسجيل حالتي وفاة و50 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية جندوبة، اول امس الاربعاء، وفاة 3 اشخاص واصابة 39 اخرين بفيروس "كورونا"، ليصل اجمالي الوفيات الى 207 حالات وفاة، وعدد الاصابات الى 3460 اصابة بعد رفع أكثر من 15450 عينةووفق ما ورد في الحصيلة اليومية المحيّنة الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة اليوم الجمعة، فقد توزعت حالات الوفاة بين معتمديتي غار الدماء (وفاة واحدة) وعين دراهم (حالتين)، في حين سجلت الاصابات الجديدة التى تم اكتشافها بعد رفع 125 عينة بعدد 15 إصابة بجندوبة، و3 اصابات ببوسالم و5 إصابات بغار الدماء واصابتين بفرنانة و8 إصابات بعين دراهم و6 إصابات بطبرقة.وارتفع عدد المقيمين بأقسام الكوفيد بمستشفيات الولاية، الى حدود يوم الأربعاء المنقضي، الى 49 مصابا، وهو اعلى عدد يقع تسجيله منذ بداية الجائحة، واستوفى قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة قدرته البالغة 04 مصابين.تواصل النسق المرتفع للوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" في ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية التي سجلت فيها الجهة 9 وفيات جديدة و295 حالة إيجابية إضافية مكتشفة على مجموع 785 تحليلا مخبريا.كما بلغ الإيواء الطبي للمصابين بأسرة الأكسجين بقسم "كوفيد+" مستوى قياسيا لم يبلغه من قبل حيث وصل إلى 209 حالات، في حيث بلغ عدد المقيمين بالمصحات الخاصة 97 مصابا وعدد المقيمين بقسم الإنعاش "كوفيد+" 36 مصابا.كما سجلت الجهة 261 حالة تعاف جديدة من الوباء، ما رفع العدد الجملي للمتعافين إلى 26518 شخصا، في حين بلغ إجمالي الحالات الإيجابية 30366 حالة، وإجمالي الوفيات 829 حالة وفاة.أعلن والي نابل، محمد رضا مليكة، صباح اليوم الجمعة، خلال اجتماع خلية الازمة لمتابعة الوضع الوبائي المنعقد بمقر الولاية، قرار عزل معتمدية قليبية عن بقية المناطق وغلقها لمدة 7 أيام وذلك بداية من يوم الغد السبت 24 أفريل والى غاية 30 افريل الجاري، بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس "كورونا".وأوضح مليكة، في تصريح لـ(وات)، أن معتمدية قليبية تشهد حلقة عدوى كبيرة وانتشار سريع للفيروس، حيث تم اكتشاف 10 بؤر، وبلغ مؤشر انتشار الفيروس 111 إصابة على 100 ألف ساكن، مشيرا الى ان طاقة استيعاب المستشفى المحلي بالمنطقة بلغت 100 بالمائة، كما تم خلال الأسبوعين الأخيرين، تسجيل أكثر من 70 إصابة جديدة وحالتي وفاة بتاريخ أمس الخميس.وأضاف، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات المصاحبة، والتي تتمثل بالخصوص في منع التنقل من وإلى معتمدية قليبية إلا في الحالات الاستثنائية والاستعجالية، ومنع التجمعات والتظاهرات والاحتفلات العامة والخاصة، وتعليق نشاط الحمامات وقاعات الرياضة، ورفع الكراسي والطاولات بالمقاهي والمطاعم، ومنع انتصاب السوق الأسبوعية.وتوجّه الوالي، الى كافة أهالي ومتساكني مختلف معتمديات ولاية نابل، داعيا إياهم الى بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية نظرا لخطورة الوضع الوبائي بالجهة، والذي وصفه بـ"الخطير جدا"، مبرزا ان طاقة استيعاب المؤسسات الصحية بلغت الحدود القصوى.يذكر أن آخر الاحصائيات، تشير الى ان مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة ارتفع ليبلغ 18100 إصابة، كما ارتفع عدد الوفيات الى 577 حالة وفاة، بعد تسجيل 10 وفيات خلال اليومين الأخيرين.أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، يحي حمدي، في تصريح لمراسل "وات"، بأنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 06 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس إلى 365 حالة.وبين حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتائج 155 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا، وأن 51 من هذه التحاليل كانت نتيجتها إيجابية، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 16 إصابة بالحامة و15 إصابة بمارث و05 إصابات بكل من وذرف وقابس الجنوبية و04 إصابات بغنوش وإصابتين (02) بكل من قابس المدينة وقابس الغربية والمطوية.وأوضح يحيى حمدي أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس، 10989 شخصا، من بين 11941 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 952 حالة، من بينها 265 حالة بقابس الجنوبية، و189 حالة بمارث، و111 بقابس المدينة، و96 حالة بمطماطة الجديدة.بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم الجمعة، 4093 فردا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" في سيدي بوزيد، رفيق النصيبي.وأشار النصيبي في تصريح ل"وات"، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة، بلغ 1364 فردا، وعدد الذين تعرضوا الى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 29 حالة، وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة، وفق توصيفه.وذكر المتحدث أنه من المنتظر أن يتم غدا السبت افتتاح مركز ثان للتلقيح بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، ليغطي معتمديتي المزونة والسعيدة، ويعمل أيام السبت والاحد والاثنين.وأوضح أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا بلغ الى حدود أمس الخميس 23 ألفا.تم اليوم الجمعة بولاية سيدي بوزيد، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و68 حالة شفاء، وارتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 6957 اصابة منها 5622 حالة شفاء و233 حالة وفاة، حسب ما أكده كاهية مدير الرعاية الأساسية بالادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير سعيدي ل(وات).وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات ب2582 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية ب794 حالة والرقاب ب685 حالة والمكناسي ب513 حالة والمزونة ب420 حالة وأولاد حفوز ب411 حالة والسبالة ب316 حالة وجلمة ب307 حالات وبئر الحفي ب290 حالة والسوق الجديد ب242 حالة وبن عون ب 217 حالة ومنزل بوزيان ب106 حالات وأخيرا السعيدة ب74 حالة.كما ارتفع عدد المصابين المقيمين بالمؤسسات الصحية بسيدي بوزيد إلى 44 شخصا بعد ايواء 15 مصابا اليوم الجمعة، وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس كورونا 27233 تحليلا بعد رفع 238 عينة اليوم.سجلت ولاية قبلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، "3 منها في قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي، وحالة بقسم الكوفيد بذات المستشفى".وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهورالوباء بالجهة حتى اليوم، إلى 248 حالة، منها 247 حالة تم تسجيلها عقب إعادة فتح الحدود في شهر جوان الماضي، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة، سمير مرزوق.وأشار مرزوق في تصريح اليوم الجمعة ل"وات"، إلى أنه تم أيضا رصد 48 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بولاية قبلي منذ اكتشاف أول حالة حاملة للفيروس في شهر مارس من سنة 2020 حتى اليوم، إلى 6444 حالة، منها 6333 حالة تم تسجيلها خلال الموجة الثانية من انتشار الوباء، من بينها 5659 حالة تعاف إلى حد اليوم و427 حالة لا تزال مصنفة نشطة.كما بين المصدر ذاته أن التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة عقب إعادة فتح الحدود، حسب المعتمديات، يظهر تسجيل معتمدية قبلي الشمالية إلى حد الآن، لـ1558 حالة إصابة مؤكدة، منها 1382 حالة تعاف و136 حالة لا تزال نشطة، مع تسجيل 40 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1489 حالة إصابة تعافت منها 1322 حالة، فيما لا تزال 110 حالة نشطة مع تسجيل 57 حالة وفاة.أما بمعتمدية دوز الشمالية، فقد تم رصد 1334 حالة اصابة الى حد الآن تعافت منها الى اليوم 1211 حالة فيما لا تزال 72 حالة نشطة مع تسجيل 51 حالة وفاة. وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 628 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس منها 558 حالة تعاف ولا تزال42 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 28 حالة وفاة. وبمعتمدية سوق الأاحد، تم تسجيل 997 حالة إصابة، منها 897 حالة تعاف و44 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 56 حالة وفاة.وفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار، ارتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى حد الآن إلى 310 حالات إصابة، منها 279 حالة تعاف و18 حالة لا تزال نشطة و13 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 12 إصابة مع وفاة شخصين وتعافي 10 حالات.وفي ذات السياق، أكد المدير الجهوي للصحة أن المعدل التراكمي للإصابات بولاية قبلي خلال الأيام ال14 الأخيرة يناهز 284، مشيرا إلى أن العدد الجملي للمسجلين في منظومة التلاقيح ضد فيروس كورونا بالجهة يبلغ 4206 أشخاص، تمتع 2857 منهم الى حد اليوم بالتلاقيح، منهم 1349 تلقوا الجرعة الثانية.سجلت ولاية توزر 55 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد من بين 176 تحليلا مخبريا وردت نتائجها، مساء أمس الخميس، على مصالح الإدارة الجهوية للصحة، أي بنسبة إيجابية تقدر بـ 31 بالمائة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.وترتفع بذلك اجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في الجهة الى 8099 إصابة، وفق تأكيد ذات المصدر لـ"وات"، من بينها 7545 حالة تعافي و119 وفاة جراء الإصابة بالفيروس مع ارتفاع عدد الحالات النشطة الحاملة للفيروس الى 429 حالة.هذا وتتم متابعة والتعهد بـ 44 مصابا داخل المستشفيات، موزعين الى 5 في قسم الإنعاش الطبي الذي سيتعزز قريبا بسريري إنعاش إضافيين بدعم من المجلس الجهوي لولاية توزر والإدارة الجهوية للصحة، فضلا عن 18 يقيمون في قسم "كوفيد 19" وقسم المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بتوزر، و14 مصابا تم ايواؤهم في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى المحلي بدقاش و7 في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة.هذا وتتواصل حملات التلقيح ضد فيروس "كورونا" في ولاية توزر بتطعيم 2052 شخصا منهم 954 تلقوا الجرعة الثانية.سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 وفيات بسبب فيروس "كورونا" و146 إصابة محلية جديدة، ليتطور إجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 475 وفاة، والاصابات الى 12638 اصابة منذ ظهور الوباء، مقابل ارتفاع حالات الشفاء الى 10858 حالة شفاء، بتسجيل 135 حالة شفاء جديدة، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وجدّد الدكتور زيد، الدعوة الى الحذر وتجنب التجمعات العائلية او المجتمعية، واحترام البرتوكول الصحي للتوقي من فيروس "كورونا"، خاصة امام صعوبة الوضع الوبائي بالجهة في ظل ارتفاع متزايد للاصابات وما ينجر عنه من ارتفاع للوفيات ولحالات الإيواء باالمستشفيات، سواء بالانعاش او باقسام كوفيد التي توسعت الى اقسام اخرى بوضع اسرة اكسيجين بها.وتتوزع الاصابات المحلية الجديدة، والتي منها حالات مجمّعة بعدد 64 اصابة بجزيرة جربة بين معتمدياتها الثلاث، و31 اصابة بجرجيس، و30 اصابة بمدنين الكبرى، و15 اصابة ببن قردان، و5 بسيدي مخلوف، واصابة واحدة ببني خداش.اما حالات الشفاء، فسُجلت 40 حالة شفاء منها بمدنين الجنوبية، و24 ببن قردان، و23 بحومة السوق، و13 بميدون، و12 حالة شفاء بكل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف، و8 بجرجيس، وحالتي شفاء بأجيم، وحالة شفاء واحدة ببني خداش.وتم في اطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد في فيروس "كورونا" بولاية مدنين، تقديم 832 جرعة يوم امس الخميس بالمركزين الجهويين للتلقيح بجربة ومدنين، ليصل العدد الجملي للجرعات منذ انطلاق الحملة الى 14828 جرعة، تبقى ذون المأمول أمام عدد المسجلين الذي يقدر بـ130 ألف شخص، وفق الدكتور زيد العنز.كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والتصدي لانتشاره بولاية بن عروسن اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب الفيروس التاجي، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة الى 418 حالة وفاةكما سجلت اللجنة 50 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء الفرق الصحية المعنية ل109 اختبارات فحص خلال ال24 ساعة المنقضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة بالجهة إلى 12195 إصابة مؤكدة، وبلغ عدد الحالات المتعافية 10500 حالة بعد تسجيل تعافي 84 حالة جديدة، وفق رئيس اللجنة محمد بن خليفة.ومازالت الأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال وإيواء مرضى "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس تعاني من ارتفاع طاقة استيعابها بعد بلوغها مستوياتها القصوى، حيث بلغ عدد المقيمين عند ال48 مقيما يتوزعون على 27 مريضا بقسم الطب الباطني و9 بقسم الإنعاش و12 بقسم ألاستعجالي الخاص بمرضى "كوفيد 19"وفي سياق متصل تتواصل عمليات التلقيح ضد الفيروس، بكل من مركزي رادس والمحمدية، حيث سجلت الادارة الجهوية للصحة الى حدود يوم امس الخميس 967 تلقيحا، ليصل عدد الذين تلقوا الجرعات منذ انطلاق الحملة 20412 شخصا.