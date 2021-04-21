كرة السلة: المنستير و الزهراء ونابل والافريقي الى الدور النصف النهائي لكأس تونس

وات - تاهلت فرق الزهراء الرياضية والاتحاد المنستيري النادي الافريقي والملعب النابلي للمربع الذهبي لمسابقة كاس تونس لكرة السلة اثر مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس في كرة السلة التي جرت اليوم.
وفي ما يلي كامل نتائج مباريات الدورربع النهائي لكأس تونس التي دارت دون حضور جمهور:
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان 93 - 64
النادي الإفريقي - النجم الرادسي 64 - 62
شبيبة المنازه - الإتحاد المنستيري 67 - 81
الملعب النابلي - الدالية الرياضية بقرمبالية 68 - 62
وستجرى قرعة الدور النصف النهائي لكاس تونس مساء اليوم بمقرّ اذاعة" شمس - اف ام "
وفي ما يلي كامل نتائج مباريات الدورربع النهائي لكأس تونس التي دارت دون حضور جمهور:
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان 93 - 64
النادي الإفريقي - النجم الرادسي 64 - 62
شبيبة المنازه - الإتحاد المنستيري 67 - 81
الملعب النابلي - الدالية الرياضية بقرمبالية 68 - 62
وستجرى قرعة الدور النصف النهائي لكاس تونس مساء اليوم بمقرّ اذاعة" شمس - اف ام "
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