كرة السلة: المنستير و الزهراء ونابل والافريقي الى الدور النصف النهائي لكأس تونس

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تاهلت فرق الزهراء الرياضية والاتحاد المنستيري النادي الافريقي والملعب النابلي للمربع الذهبي لمسابقة كاس تونس لكرة السلة اثر مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس في كرة السلة التي جرت اليوم.الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان 93 - 64النادي الإفريقي - النجم الرادسي 64 - 62شبيبة المنازه - الإتحاد المنستيري 67 - 81الملعب النابلي - الدالية الرياضية بقرمبالية 68 - 62وستجرى قرعة الدور النصف النهائي لكاس تونس مساء اليوم بمقرّ اذاعة" شمس - اف ام "