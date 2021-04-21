البرلمان ...جلسة عامة للحوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 23 افريل

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يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة 23 افريل الجاري بداية من الساعة التاسعة صباحا بالمبنى الأصلي، ويتضمن جدول أعمالها إجراء حوار مع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الجلسة تنعقد وفق تدابير ضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب والتي أقرّتها الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 أفريل 2021.وكان مجلس النواب عقد مؤخرا جلسات حوار مع عدد من الهيئات على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري واخرها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي عقدت في 16 افريل الجاريووفق ما ورد بالرزنامة المنشورة على الموقع الالكتروني للبرلمان يخصص الاسبوع الاخير من هذا الشهر وانطلاقا من يوم الاثنين 26 افريل الى يوم الجهات للاطلاع على مشاغل المواطنين، وقد نص النظام الداخلي للمجلس على تخصيص الاسبوع الاخير من كل شهر للجهات .