كرة السلة: نتائج مباريات الجولة السادسة لمجموعة تفادي النزول

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة لمجموعة تفادي النزول ضمن بطولة الدرجة المحترفة لكرة السلة التي اقيمت يوم الاحد :
النجم الساحلي - جمعية الحمامات 78-63
شبيبة المنازه - اتحاد الانصار 78-67
النادي الافريقي - نجم حلق الوادي 79-64
الترتيب :
1- النادي الافريقي 11 6
- اتحاد الأنصار 10 6
3- جمعية الحمامات 9 6
4- شبيبة المنازه 8 6
- نجم حلق الوادي 8 6
- النجم الساحلي 8 6
ينزل صاحبا المركزين الاخيرين مباشرة الى بطولة الدرجة الاولى. ويخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع في بطولة الدرجة المحترفة مع صاحب المركز الثاني في بطولة الدرجة الاولى دورة مصغرة لتحديد هوية الفريق الذي سيلعب خلال الموسم القادم في بطولة الدرجة المحترفة.
النجم الساحلي - جمعية الحمامات 78-63
شبيبة المنازه - اتحاد الانصار 78-67
النادي الافريقي - نجم حلق الوادي 79-64
الترتيب :
1- النادي الافريقي 11 6
- اتحاد الأنصار 10 6
3- جمعية الحمامات 9 6
4- شبيبة المنازه 8 6
- نجم حلق الوادي 8 6
- النجم الساحلي 8 6
ينزل صاحبا المركزين الاخيرين مباشرة الى بطولة الدرجة الاولى. ويخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع في بطولة الدرجة المحترفة مع صاحب المركز الثاني في بطولة الدرجة الاولى دورة مصغرة لتحديد هوية الفريق الذي سيلعب خلال الموسم القادم في بطولة الدرجة المحترفة.
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