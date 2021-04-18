كرة السلة: نتائج مباريات الجولة السادسة لمجموعة تفادي النزول

وات -

النجم الساحلي - جمعية الحمامات 78-63شبيبة المنازه - اتحاد الانصار 78-67النادي الافريقي - نجم حلق الوادي 79-641- النادي الافريقي 11 6- اتحاد الأنصار 10 63- جمعية الحمامات 9 64- شبيبة المنازه 8 6- نجم حلق الوادي 8 6- النجم الساحلي 8 6ينزل صاحبا المركزين الاخيرين مباشرة الى بطولة الدرجة الاولى. ويخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع في بطولة الدرجة المحترفة مع صاحب المركز الثاني في بطولة الدرجة الاولى دورة مصغرة لتحديد هوية الفريق الذي سيلعب خلال الموسم القادم في بطولة الدرجة المحترفة.