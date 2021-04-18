الرابطة الاولى - الترجي على بعد انتصار من اللقب والنجم يقطع خطوة هامة نحو ضمان المركز الثاني

وات -

اصبح الترجي الرياضي على بعد ثلاث نقاط من التتويج ببطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي بعد فوزه على ضيفه شبيبة القيروان متذيل الترتيب 3-1 في مباراة مؤجلة لحساب الجولة التاسعة عشرة اقيمت يوم الاحد على ملعب رادس.وصمدت شبيبة القيروان التي كانت تاكدت منذ الجولة الحادية والعشرين من النزول للرابطة المحترفة الثانية طوال الشوط الاول ونجحت في الحفاظ على عذارة شباكها قبل ان تنهار خلال الشوط الثاني في ظرف دقيقة واحدة باستقبالها هدفين بامضاء انيس البدري (62) والغاني خالد عبد الباسط (63). ولئن تمكنت شبيبة القيروان من تذليل الفارق عن طريق ايهاب العدامي في الدقيقة 73 الا ان انيس البدري عاد مجددا ليمنح الترجي اسبقية هدفين بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88 ويمضي رسميا على انتصار فريقه.ورفع الترجي الرياضي بفضل هذا الانتصار الخامس على التوالي رصيده الى 55 نقطة في الصدارة مع مقابلتين مؤجلتين امام النادي الصفاقسي والملعب التونسي وبامكانه حسم اللقب في صورة فوزه بمباراته المؤجلة القادمة امام فريق عاصمة الجنوب يوم الاحد القادم بينما تجرعت شبيبة القيروان خسارتها السادسة على التوالي ليتوقف رصيدها عند 3 نقاط في المركز الاخير بلا فوز الى حد الان.وفي مباراة مؤجلة ثانية لحساب الجولة ذاتها على ملعب الطيب المهيري، قطع النجم الساحلي خطوة هامة نحو ضمان المركز الثاني المؤهل لرابطة ابطال افريقيا خلال الموسم القادم بفوزه على مضيفه النادي الصفاقسي بهدفين لكل من حمزة لحمر من ركلة جزاء (35) وايمن الصفاقسي (54) مقابل هدف للغيني عصمان كامارا (67). وعزز النجم الساحلي الذي يملك مباراة مؤجلة اخرى امام مستقبل الرجيش مركزه الثاني برصيد 46 نقطة على بعد 9 نقاط من اتحاد بن قرادان صاحب المركز الثالث بينما تجمد رصيد النادي الصفاقسي الذي خاض المقابلة منقوصا من عدة عناصر اساسية بعد سفر الفريق الاول صباح الاحد الى في اتجاه عاصمة البينين بورتو نوفو لملاقاة ساليتاس البوركيني في اطار كاس الكونفدرالية الافريقية الاربعاء المقبل عند 34 نقطة مع مباراتين مؤجلتين اخريين امام الترجي الرياضي والنادي البنزرتي.الترتيب ن ل ف ت ه له عليه1 - الترجي الرياضي 55 21 18 1 2 34 112- النجم الساحلي 46 22 14 4 4 41 203- اتحاد بن قردان 37 23 9 10 4 23 144- النادي الصفاقسي 34 21 9 7 5 24 125- مستقبل سليمان 33 23 9 6 8 30 316- مستقبل الرجيش 32 22 8 8 6 22 177- الاتحاد المنستيري 30 23 8 6 9 25 228- الاولمبي الباجي 28 23 7 7 9 19 209- النادي الافريقي 28 23 6 10 7 23 2810- الملعب التونسي 26 22 5 11 6 20 1811- نجم المتلوي 26 23 6 8 9 13 1912- اتحاد تطاوين 24 23 5 9 9 18 2813- النادي البنزرتي 21 22 5 6 11 14 2614- شبيبة القيروان 3 23 0 3 20 13 53