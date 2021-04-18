الدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي بطرابلس أيام 23 و24 و25 ماي

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ينظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بالشراكة مع غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة بسبها و الإتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة بليبيا و غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة بطرابلس و مركز النهوض بالصادرات الليبي، الدورة الأولى لمعرض تجاري ضخم بطرابلس و ذلك أيام 23 و 24 و 25 ماي 2021 بمعرض طرابلس الدولي.ووفق بلاغ مجلس الأعمال التونسي الليبي يهدف هذا المعرض التونسي الليبي لتوطيد الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين و العمل على بلورة توجه مشترك نحو افريقيا جنوب الصحراء، تكون تونس و ليبيا بوابة لعديد الدول في اوروبا و آسيا و امريكا المهتمة بالسوق الإفريقية.ووفق نفس البلاغ سيكون المعرض فرصة كذلك للفاعلين الاقتصاديين بالبلدين لإعادة التمركز و الرفع في نسق المبدلات و الإستثمارات بين تونس و الشقيقة ليبيا.للتسجيل contact@tabc.org.tn