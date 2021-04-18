كرة السلة - كاس تونس : نتائج قرعة الدور ربع النهائي

أسفرت عملية قرعة الدور ربع النهائي لكأس تونس في كرة السلة أكابر، التي جرت اليوم السبت على النتائج التالية:
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان
النادي الإفريقي - النجم الرادسي
شبيبة المنازه - الإتحاد المنستيري
الملعب النابلي - الدالية الرياضية بقرمبالية
وستجرى جميع المباريات يوم الأربعاء القادم 21 أفريل 2021.
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان
النادي الإفريقي - النجم الرادسي
شبيبة المنازه - الإتحاد المنستيري
الملعب النابلي - الدالية الرياضية بقرمبالية
وستجرى جميع المباريات يوم الأربعاء القادم 21 أفريل 2021.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 224323