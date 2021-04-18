   Arfaoui - تڤوا نارا  

كرة السلة - كاس تونس : نتائج قرعة الدور ربع النهائي

Publié le Dimanche 18 Avril 2021 - 08:16 قراءة: 0 د, 15 ث
أسفرت عملية قرعة الدور ربع النهائي لكأس تونس في كرة السلة أكابر، التي جرت اليوم السبت على النتائج التالية:

الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان
النادي الإفريقي - النجم الرادسي

شبيبة المنازه - الإتحاد المنستيري
الملعب النابلي - الدالية الرياضية بقرمبالية

وستجرى جميع المباريات يوم الأربعاء القادم 21 أفريل 2021.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224323



En continu

Toutes les news

    | 0
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
13°
 15° % 62 :الرطــوبة
تونــس
3.09 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
15°-818°-922°-1124°-1320°-15
  • Avoirs en devises
    21769,1

  • (16 avril)
  • Jours d'importation
    152
  •              1 € = 3,30932 DT        1$ =2,77323 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 avril)   1739,9 MDT