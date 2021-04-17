نابل: افتتاح سوق بلدية من المنتج إلى المستهلك في قليبية

وات -

افتتح صباح اليوم السبت سوق بلدية من المنتج إلى المستهلك بقليبية ببادرة من الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقليبية وبلدية المكان وذلك في اطار تعديل أسعار الخضر والغلال واللحوم الحمراء والدواجن والاسماك وتمكين المواطنين من التزوّد بالمواد الاستهلاكية بأسعار مناسبة.وذكر رئيس بلدية قليبية جمال الحجام أن هذه التجربة هي الاولى بمدينة قليبية، مشيرا إلى إمكانية تواصل هذه السوق على امتداد سنة كاملة بعد تقييم هذه التجربة عند شهر رمضان.وأكّد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار في تصريح لـ(وات)، على هامش اشرافه على افتتاح السوق، على أهمية هذه المبادرة التي تساهم في الحد من الممارسات الاحتكارية بمسالك التوزيع التي تضرّ الفلاح والمستهلك في آن واحد، مثمّنا دور بلدية قليبية في توفير فضاء يستجيب لقواعد حفظ الصحة.و في هذا السياق، دعا رؤساء البلديات الى تعميم هذه التجربة من خلال توفير فضاءات مهيئة ولائقة، مضيفا أن نقاط البيع من المنتج الى المستهلك تساعد على التقليص من الاكتظاظ التي تشهدها الأسواق خلال شهر رمضان.وقد شهدت أسعار الخضر والغلال واللحوم المعروضة بهذه السوق انخفاضا في الأسعار باعتبار بيعها مباشرة من قبل الفلاحين دون وسطاء وهو ما استحسنه عدد من المواطنين في تصاريحهم لــ(وات) عن اعجابهم بهذه السوق التي تمكنهم من اقتناء مستلزماتهم بأسعر معقولة.