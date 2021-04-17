الرابطة الاولى - الترجي من اجل قطع خطوة اضافية نحو اللقب

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يتطلع الترجي الرياضي الى قطع خطوة اضافية على درب احراز لقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للعام الخامس على التوالي من خلال الفوز على شبيبة القيروان يوم الاحد على ملعب رادس في اطار مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة.ويبدو الترجي الرياضي المتصدر بمجموع 52 نقطة بفارق 9 نقاط عن اقرب ملاحقيه النجم الساحلي في طريق مفتوح نحو تحقيق فوزه الخامس على التوالي في ظل الموسم الكارثي لشبيبة القيروان متذيلة الترتيب ب3 نقاط والتي تاكدت منذ الجولة الحادية والعشرين من مغادرة الرابطة المحترفة الاولى اي قبل خمس جولات كاملة من نهاية السباق.ويامل الترجي الرياضي في حسم مصير اللقب عند استكمال مقابلاته المؤجلة في موفى الشهر الجاري بعد مواجهة ضيفه النادي الصفاقسي ومضيفه الملعب التونسي على التوالي في 25 افريل و1 ماي حتى يتفرغ كليا لمسابقة رابطة ابطال افريقيا التي تبقى الهدف الاول لشيخ الاندية التونسية. ويبقى حسابيا ابناء المدرب معين الشعباني الذي ينتظر ان يمنح بعض اللاعبين الاساسيين قسطا من الراحة حتى يكونوا في اعلى درجات الجاهزية في الكلاسيكو امام فريق عاصمة الجنوب وفي دربي العاصمة الصغير امام فريق باردو بحاجة لجمع 6 نقاط خلال مقابلاتهم الست المتبقية من ضمنها المباراة امام شبيبة القيروان للتاكد رسميا من التتويج بالبطولة.وفي المقابل، ستحاول شبيبة القيروان التي لم تعرف سوى الهزيمة في مبارياتها الخمس الاخيرة وصاحبة اسوأ خطي دفاع ب50 هدفا وهجوم ب12 هدفا الخروج باخف الاضرار لتفادي سيناريو الموسم الماضي عندما تكبدت خسارة تاريخية امام الترجي الرياضي بسباعية كاملة.وسيحتضن ملعب الطيب المهيري كلاسيكو جديدا بين النادي الصفاقسي صاحب المركز الرابع ب34 نقطة وضيفه النجم الساحلي الثاني ب43 نقطة في اطار مباراة مؤحلة من الجولة التاسعة عشرة ايضا وذلك بعد اسبوع واحد من المواجهة التي جمعت بين الفريقين (2-2) لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم غير ان فريق عاصمة الجنوب قد لا يخوض المقابلة باعتبار استحالة التوفيق بين التزاماته المحلية وارتباطاته القارية على حد تعبير مسؤوليه بسبب السفر صباح الاحد في اتجاه عاصمة البينين بورتو نوفو لملاقاة ساليتاس البوركيني في وقت رفضت خلاله الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تاجيل المباراة الى موعد لاحق.وينتظر ان تكون المقابلة في صورة اقامتها مشوقة ازاء تقارب مستوى الفريقين اللذين تواجها الى حد الان في ثلاث مناسبات خلال الموسم الحالي تمكن خلالها النادي الصفاقسي من الانتصار في واحدة 1-صفر على ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة في اطار البطولة في حين حسم التعادل المواجهتين الاخريين في الرهان الافريقي ذهابا صفر-صفر في رادس وايابا 2-2 في الطيب المهيري.وسيكون المدربان لسعد الدريدي من جهة النجم الساحلي والاسباني خوسيه مورسيا من جانب النادي الصفاقسي تحت الضغط بعد العثرتين الاخيرتين في سباق البطولة الاول بخسارة خارج القواعد امام الاتحاد المنستيري 1-3 والثاني بتعادل سلبي في طعم الهزيمة امام الضيف الاولمبي الباجي. ويدرك النادي الصفاقسي الذي لم يتمكن في البطولة من تحقيق سوى انتصار وحيد تحت قيادة مدربه الاسباني ان الانتصار هو سبيله الوحيد للابقاء على جانب من اماله في المراهنة على المرتبة الثانية المؤهلة لرابطة ابطال افريقيا في الموسم القادم فيما يعلم النجم الساحلي ان العودة بنتيجة ايجابية قد تعني حسم صراع مركز الوصافة بشكل نهائي.