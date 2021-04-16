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المخزون الاجمالي للسدود التونسية يتراجع الى مليار و 185 مليون متر مكعب من المياه بحلول 12 افريل 2021

Publié le Vendredi 16 Avril 2021 - 17:15 قراءة: 0 د, 39 ث
تراجع المخزون الجملي للسدود التونسية ، الى حدود يوم 12 افريل 2021 ، الى مليار و 185 مليون متر معكب من المياه مقابل مليار و 455 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من سنة 2020 وفق المرصد الوطني للفلاحة.

واشار المرصد في نشريته اليقظة عدد 82 ، الى ان المخزون العام من المياه في السدود التونسية يتوزع اساسا على 7ر89 بالمائة بالشمال و 2ر8 المائة بالوسط .


وبلغت نسبة امتلاء السدود زهاء 51 بالمائة وقد سجل سد بربرة وسد المولى وسد سيدي البراق نسبة امتلاء قصوى بلغت على التوالي 6ر98 بالمائة و 2ر99 بالمائة و 4ر98 بالمائة.

وسجلت السدود التونسية البالغ عدد ها 36 سدا بتاريخ 12 افريل 2021 ، ايرادات مياه في حدود 4ر697 مليون متر مكعب مما يعد تراجعا ملحوظا مقارنة بمعدل الايرادات المسجلة والبالغ 2ر1619 مليون متر مكعب.

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