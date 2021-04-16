تونس تشتري 75 الف طن من القمح اللين ستصل الى موانئها خلال شهر جوان 2021

اقتنت تونس 75 الف طن من القمح اللين يوم 7 افريل 2021 بسعر 71ر260 دولار للطن على ان تصل الى الموانئ التونسية خلال شهر جوان 2021 وفق بيانات للمرصد الوطني للفلاحةواضاف المرصد ، في نشريته " اليقظة عدد 82 " ، وبالاعتماد على بيانات ديوان الحبوب، ان الفارق بين سعر الطن المستورد البالغ ثمنه 71ر260 دولار اي 160ر722 دينار وسعر الطن من القمح اللين المحلي البالغ 590 دينار يقارب 4ر22 بالمائة علما وأن 1 دولار يعادل 77ر2 دينار.وتوقع المرصد ان تتيح هذه الكميات من القمح اللين، دون اعتبار الصابة المحلية، من تامين تغطية اضافية لحاجيات البلاد الى اواخر شهر اوت 2021 دون اعتبار المخزون الاستراتيجي الذي يقدر بشهري استهلاك.وسيواصل ديوان الحبوب تغطية حاجيات البلاد كلما تأكدت جدوى الشراءات دون الضغط على طاقات الخزن المتوفرة في تونس علما وان الديوان ورد كميات من الحبوب الى موفي مارس 2021 بقيمة ناهزت 730 مليون دينار.