ذهاب نصف نهائي بطولة كرة السلة - فوز الاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان

وات - فاز الاتحاد المنستيري حامل اللقب على ضيفه الملعب النابلي 77-58 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

كما فازت شبيبة القيروان على مضيفتها الزهراء الرياضية 84-81 بعد تمديد الوقت في ذهاب الدور نصف النهائي الثاني (الوقت الاصلي 74-74).

وسيقام اياب الدور نصف النهائي يوم السبت المقبل بقاعتي نابل والقيروان... وفي صورة فوز كل فريق بمباراة، يتم الاحتكام الى جولة ثالثة فاصلة مقررة يوم الاثنين القادم.



