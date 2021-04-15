ذهاب نصف نهائي بطولة كرة السلة - فوز الاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان

وات - فاز الاتحاد المنستيري حامل اللقب على ضيفه الملعب النابلي 77-58 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.
كما فازت شبيبة القيروان على مضيفتها الزهراء الرياضية 84-81 بعد تمديد الوقت في ذهاب الدور نصف النهائي الثاني (الوقت الاصلي 74-74).
وسيقام اياب الدور نصف النهائي يوم السبت المقبل بقاعتي نابل والقيروان... وفي صورة فوز كل فريق بمباراة، يتم الاحتكام الى جولة ثالثة فاصلة مقررة يوم الاثنين القادم.
كما فازت شبيبة القيروان على مضيفتها الزهراء الرياضية 84-81 بعد تمديد الوقت في ذهاب الدور نصف النهائي الثاني (الوقت الاصلي 74-74).
وسيقام اياب الدور نصف النهائي يوم السبت المقبل بقاعتي نابل والقيروان... وفي صورة فوز كل فريق بمباراة، يتم الاحتكام الى جولة ثالثة فاصلة مقررة يوم الاثنين القادم.
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