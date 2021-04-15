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ذهاب نصف نهائي بطولة كرة السلة - فوز الاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان

Publié le Jeudi 15 Avril 2021 - 15:51 قراءة: 0 د, 22 ث
وات - فاز الاتحاد المنستيري حامل اللقب على ضيفه الملعب النابلي 77-58 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.
كما فازت شبيبة القيروان على مضيفتها الزهراء الرياضية 84-81 بعد تمديد الوقت في ذهاب الدور نصف النهائي الثاني (الوقت الاصلي 74-74).
وسيقام اياب الدور نصف النهائي يوم السبت المقبل بقاعتي نابل والقيروان... وفي صورة فوز كل فريق بمباراة، يتم الاحتكام الى جولة ثالثة فاصلة مقررة يوم الاثنين القادم.

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