البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلات الدور نصف النهائي

وات - في ما يلي برنامج مقابلات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة:
الخميس 15 افريل (ذهاب)
الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان
السبت 17 افريل (اياب)
الملعب النابلي - الاتحاد المنستيري
شبيبة القيروان - الزهراء الرياضية
الاثنين 19 افريل (مباراة فاصلة)
الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان
الخميس 15 افريل (ذهاب)
الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان
السبت 17 افريل (اياب)
الملعب النابلي - الاتحاد المنستيري
شبيبة القيروان - الزهراء الرياضية
الاثنين 19 افريل (مباراة فاصلة)
الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان
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