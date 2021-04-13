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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلات الدور نصف النهائي

Publié le Mardi 13 Avril 2021 - 14:48 قراءة: 0 د, 17 ث
وات - في ما يلي برنامج مقابلات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة:

الخميس 15 افريل (ذهاب)


الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان

السبت 17 افريل (اياب)
الملعب النابلي - الاتحاد المنستيري
شبيبة القيروان - الزهراء الرياضية

الاثنين 19 افريل (مباراة فاصلة)
الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان



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