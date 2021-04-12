بمناسبة حلول شهر رمضان : المرصد الوطني لسلامة المرور يقدم جملة من النصائح لمستعملي الطريق

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور الدعوة لمستعملي الطريق إلى ضرورة عدم الإفراط في السرعة، والامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة والتحلي بالسياقة المعتدلة.كما حث المرصد مستعملي الطريق، في بلاغ له اليوم الاثنين، الى تجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وضرورة ربط حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران، فضلا عن انتباه المترجلين أثناء شق الطريق.ودعا مستعملي الطريق الى المحافظة على مسافة الأمان، وضبط السرعة دائما وفقا لحالة الطريق والعوامل المناخية، مشددا على ضرورة التحلي بالهدوء والاعتدال والتريث في السياقة مع بقية مستعملي الطريق.وأكد ضرورة تجنب السياقة لفترات طويلة أثناء الصيام، ومزيد الانتباه عند السياقة خلال الساعة الأخيرة قبل غروب الشمس، خصوصا وأن العديد من مستعملي الطريق لا يلتزمون بقواعد السير والجولان في هذا الوقت.كما أوصى بوجوب أخذ قسط من الراحة خصوصا إذا ظهرت على السائق علامات التعب ضمانا لسلامته وسلامة الاخرين، ومراقبة كل إشارات المرور والانتباه من بقية السائقين لتجنب المواقف الخطيرة، الى جانب إجبارية ارتداء الخوذة بالنسبة الى سائقي الدراجات النارية.ونبه المرصد كل صائم يرجح وصوله الى وجهته بعد موعد الإفطار، حمل وجبة إفطار معه وتناولها بعد أن يوقف السيارة في مكان آمن، بما يجنبه تبعات ومخاطر السرعة في القيادة (مثل اختراق الضوء و السير في اتجاه محجر).