الغرفة النقابية الوطنية لموزعي الغاز المنزلي بالجملة تلغي قرار إيقاف النشاط بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة الصناعة

وات -

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي الغاز المنزلي بالجملة، اليوم الأحد، إلغاء قرار تعليق النشاط الذي كان من المنتظر تنفيذه من 12 إلى 14 أفريل 2021.وأضافت الغرفة في بلاغ لها، أن قرار الإلغاء يعود إلى التوصل إلى تقارب في وجهات النظر خلال جلسة تفاوضية انعقدت صباح الأحد بين ممثلي الغرفة وجامعة الخدمات، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومسؤولين بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.وأكدت أن نشاط التزويد بقوارير الغاز المنزلي، سيتواصل بصفة طبيعية، بعد إلغاء قرار تعليق النشاط الذي كان مقررا أيام 12 و13 و14 أفريل الجاري.ويطالب مهنيو القطاع بتطبيق البرنامج الثلاثي 2019-2020-2021 بخصوص هامش منحة التوزيع والزيادة الآلية في هامش هذه المنحة كل زيادة في أسعار المحروقات، بالإضافة إلى إدراج منحة 40 مليم في النقل بصفة مباشرة في الفاتورة وكذلك تحيين قرار 14 أكتوبر 2005.