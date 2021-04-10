القاهرة: رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس الوزراء المصري

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم السبت 10 أفريل 2021 بمقر إقامته بقصر القبة بالقاهرة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى المدبولي.وأكد رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية على ما تتقاسمه تونس ومصر من قيم ومبادئ وأهداف مشتركة وما يتوفر للبلدين من فرص وآفاق تعاون واعدة ومتنوعة في عدة مجالات، داعيا إلى ضرورة التسريع بعقد الاستحقاقات الثنائية وفي مقدمتها اللجنة العليا، ولجنة التشاور السياسي لإجراء تقييم شامل لأطر التعاون والشراكة وصياغة مقاربات جديدة تمكن من الارتقاء بالعلاقات بين تونس ومصر إلى مراتب أفضل بما يمكن من تحقيق ما يرنو اليه الشعبين الشقيقين من استقرار ونماء.وثمن مصطفى المدبولي مواقف تونس الداعمة لمصر، وأعرب عن استعداد بلاده لمزيد توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع تونس.