الشروع بداية من السنة الجامعية المقبلة في مراجعة معايير إسناد المنح الجامعية للطلبة لتمكين 50 بالمائة من مجموع الطلبة من هذه المنح

وات -

أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة الصيود اليوم الاربعاء، عن الشروع بداية من السنة الجامعية المقبلة في مراجعة معايير إسناد المنح الجامعية للطلبة بما يسمح بانتفاع 50 بالمائة من مجموع الطلبة المرسمين بالمؤسسات الجامعية بتلك المنح مقابل 30 بالمائة فقط حاليا.وأكدت بن عودة،في تصريح لـ(وات) أن الوزارة اختارت مراجعة معايير إسناد المنح الجامعية للطلبة بما فيها الترفيع في سقف الدخل السنوي الصافي للعائلة حتى ينتفع أكبر عدد ممكن من الطلبة بالمنحة لمساعدتهم على مجابهة مصاريفهم الجامعية.وقدرت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي عدد الطلبة الذين سينتفعون بهذه المنحة في السنة الجامعية المقبلة بحوالي 115 ألف طالب على اعتبار أن مجموع عدد الطلبة المسجلين هذا العام يناهز 230 ألف طالب.وينتفع هذا العام 30 بالمائة من الطلبة بمنح جامعية بقيمة 120 دينار شهريا لكل طالب على امتداد 10 أشهر، وفق ما ذكرته الوزيرة.وجاء تصريح وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش ندوة تم خلالها الإعلان عن إطلاق "مشروع دعم النظام التعليمي والفضاءات التعليمية والجامعية عبر تعزيز حقوق الإنسان وتعليم المواطنة العالمية والتربية على الإعلام واستعمال المعلوماتية" وذلك بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وسفارة هولندا بتونس ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.