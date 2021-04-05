سهام العيادي : "مشروع اعادة تهيئة وتجهيز دور الشباب سيمكن المؤسسات الشبابية من الانفتاح على محيطها المحلي والجهوي"

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قالت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي ان مشروع اعادة تهيئة وتجهيز دار الشباب بالكرم وغيرها من دور الشباب والتي تندرج ضمن برنامج "معا" لتمكين المجتمعات المحلية، سيشكل ارضية مناسبة تسهل انفتاح المؤسسات الشبابية على محيطها المحلي والجهوي.واضافت اليوم الاثنين خلال تدشين مشروع اعادة تهيئة وتجهيز دار الشباب بالكرم الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع رئاسة الحكومة واللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، سيحفز ايضا المسؤولين على هذه البرامج والمشرفين على هذه المؤسسات لمزيد العمل على الاحاطة بالشباب لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية ونبذ السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والناي عن كل مظاهر التطرف.وعبرت عن املها في ان يحظى الشباب في باقي انحاء الجمهورية بمثل هذا النوع من البرامج وذلك ايمانا بدورها الفعال في تمكين الشباب من الانصهار في مجتمعهم المحلي من خلال انشطة تنموية ايجابية شاملة تدمجهم في الحياة المدنية مذكرة ببقية تدخلات برنامج "معا" بجهة تونس وتحديدا بمنطقتي الحرايرية والسيجومي.من جهته اكد سفير الولايات المتحدة الامريكية في تونس "دونالد بلوم" ان افتتاح دار الشباب بالكرم اليوم والتي اطلق عليها اسم الشهيد الرائد توفيق الميساوي، جاءت تجسيدا لالتزام بلاده بالاستثمار في الشباب من خلال برامج تمدهم بالادوات اللازمة لتقييم ما تحتاجه مجتمعاتهم المحلية ووضع حلول تشاركية وواقعية لها.وابرز ان اشغال تجديد وتجهيز هذا المركز الشبابي قد بلغت قيمتها 385 الف دينار موضحا انها الدار رقم 10 التي يتم تجهيزها في تونس منذ انطلاق تفعيل برنامج "معا" بتونس وذلك منذ حوالي السنتين.واضاف ان السفارة تسعى اليوم الى تجديد وتجهيز 16 دار شباب جديدة خلال سنة 2022 مبينا ان مشروع "معا" الذي تنفذه منظمة صحة الاسرة الدولية في تونس قد مكن من تطوير قدرات التواصل لدى الشباب واطلق طاقاتهم الابداعية ويسر لهم المشاركة في الحياة العامة وزودهم بمهارات تنافسية لدخول سوق الشغل.ولفت من جهة اخرى الى انه بالاضافة الى تحديث شبكة دور الشباب التونسية تمول الحكومة الامريكية برامج تبادل دراسية ومهنية وترسل اكثر من 250 تونسيا سنويا الى الولايات المتحدة.وللاشارة فان مشروع "معا " مكن من تهيئة قاعة متعددة الاختصاصات بدار الشاب بالكرم الى جانب قاعة للأنشطة الإعلاميّة ونادي الراديو والاعلام وأستوديو تسجيل وفضاء صحافة المواطنة وفضاء خارجي لاحتضان الأنشطة الرياضية.وستفتح هذه الفضاءات المجال لشباب الجهة لتشريك مختلف المواطنين في جملة الانشطة التنموية الايجابيّة الشاملة والدامجة في الحياة المدنيّة، والمهنية، والأنشطة الفنيّة، والرّياضيّة.وقد تم برمجة إحداث قاعة متعددة الاختصاصات بالشراكة مع بلدية الكرم في الأشهر القادمة، الى جانب تنفيذ 18 مشروعا جديدا خلال سنة 2021 بمختلف مناطق تدخل البرنامج.كما نفذ برنامج "معا لتمكين المجتمعات المحلية"، مشروع تهيئة دار الثقافة "حمّودة معالّي" بالكرم الغربي الى جانب تجهيز وتهيئة 8 دور شباب ودار ثقافة و3 فضاءات عمومية سنة 2020وجدير بالتذكير فان برنامج "معا" ممول من الوكالة الأمريكيّة للتنميّة الدوليّة وينفذ من قبل منظمة صحة الأسرة الدوليّة بتونس بالشّراكة مع رئاسة الحكومة ومختلف منظمات المجتمع المدني في بلادنا بقيمة اجمالية تناهز الـ 140 مليون دينار على مدى خمس سنوات.كما يهدف أيضا إلى تعزيز قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين وخاصة الشّباب للتّوقي والتّصدي للتطرّف العنيف عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات والممارسات اللّازمة لمواجهة دوافعه ومعالجتها في المجتمعات المحليّة الهشّة.