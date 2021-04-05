الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 5 أفريل 2021

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مدنين: تسجيل 20 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

زغوان: تسجيل حالتي وفاة وارتفاع اجمالي الوفيات إلى 135 حالة

نابل: تسجيل حالة وفاة و80 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

لم تسجل ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية اية حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" بعد فترة لم تقل وفايات هذا الفيروس عن معدل 3 وفايات يوميا، ليستقر العدد الجملي لوفايات "كورونا" في حدود ال408 حالات، فيما سجلت 20 اصابة محلية جديدة ارتفع على اثرها اجمالي الاصابات الى 1155 اصابة .ورغم تواصل تسجيل اصابات بالفيروس الا ان اصابات يوم الاحد لا يمكن ان تعكس حقيقة الوضع الوبائي بالجهة لاعتبار اغلب المخابر في عطلتها الاسبوعية يوم الاحد خاصة وان الجهة اصبحت تسجل معدل 100 اصابة واكثر يوميا، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.واوضح العنز ل(وات) ان الاصابات الجديدة توزعت بين معتمدية بن قردان ب8 اصابات، وحومة السوق ب4 اصابات، وجرجيس ب3 اصابات، واصابتين بكل من سيدي مخلوف وميدون، واصابة واحدة باجيم، في حين سجلت الجهة 79 حالة شفاء منها 24 حالة بمدنين الجنوبية، و16 حالة بحومة السوق، و14 حالة بميدون، و13 حالة بجرجيس، و7 حالات بسيدي مخلوف، و3 حالات بمدنين الشمالية، وحالتي شفاء ببني خداش، ليتطور العدد الجملي لحالات الشفاء الى 8986 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.وتسجل من جهة اخرى حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" ارتفاعا متزايدا في نسق الاقبال حيث اقبل يوم امس 563 شخصا من كبار السن بالخصوص على المركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وجربة لتلقي التلقيح بعد ان وصلتهم الارساليات القصيرة، ليرتفع عدد الملقحين بالجهة الى 3860 شخصا.ارتفع نسق الوفيات بولاية زغوان في الفترة الأخيرة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، حيث ارتفعت إلى 135 حالة على إثر تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم الاثنين تعودان لامرأتين واحدة من منطقة الفحص في الستين من العمر والثانية من مدينة زغوان وعمرها 74 سنةوذكر المدير الجهوي للصحة سهيل بالي في تصريح ل(وات) أن الوضع الوبائي بالجهة "غير مستقر" وما زال الفيروس يشكل "تهديدا جديا" على حياة الأفراد نظرا لتواجد عدد كبير من المصابين بوحدات الكوفيد حيث بلغ عددهم اليوم الاثنين 34 مقيما منهم 8 مرضى يخضعون للعلاج بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بزغوانسجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، تعود لامراة تبلغ من العمر 51 سنة اصيلة معتمدية الميدة ، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 513 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما ورد بالتحيين الدوري في علاقة بانتشار الفيروسوتفيد المعطيات ذاتها، أن التحاليل المخبرية الاخيرة المجراة والبالغ عددها 468 تحليلا أسفرت عن تسجيل 80 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 16652 إصابةوسجلت بذلك الحالات النشيطة، أي التي لا تزال حاملة للفيروس بالجهة ارتفاعا لتبلغ 431 حالة من بينها 35 حالة تتلقى الرعاية الطبية بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة