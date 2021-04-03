انطلاق حملة وطنية لاستخراج بطاقة التعريف لفائدة تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي ستشمل نحو 580 معهد ثانوي

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أعطى وزير التربية فتحي السلاوتي صباح اليوم السبت إشارة انطلاق حملة وطنية لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي وذلك تحديدا من المعهد الثانوي بالعمران بتونس العاصمة.وتنطلق هذه الحملة اليوم ب 24 معهدا ثانويا في 24 ولاية بحضور الولاة والمندوبين الجهويين للتربية ومديري الأقاليم الأمنية والحرس الوطني، وتتواصل على مدى شهر واحد على ان يقع توسيعها فيما بعد لتشمل أكثر من 500 معهد ثانوي، وفق وزير التربية.وقال السلاوتي إن هذه المبادرة تأتي من أجل تقريب الخدمات الإدارية من التلاميذ خاصة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي الذين سيحتاجون العام المقبل عند بلوغهم مرحلة الباكالوريا إلى بطاقات التعريف الوطنية للتسجيل.وتتنزل هذه الحملة الوطنية لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة التلاميذ داخل المعاهد الثانوية، في اطار تحسين العلاقة بين رجل الأمن والتلاميذ، وفق ما أفاد به فتحي السلاوتي، آملا أن تساهم هذه الحملة في توطيد العلاقة بينهما.ومن جانبه قال المكلف بمأمورية بديوان وزير التربية فرج بن إبراهيم لـ(وات) إن هذه الحملة تسعى إلى تسهيل عملية استخراج بطاقات التعريف في ظروف مريحة لفائدة أكثر من 85 ألف تلميذ في حوالي 580 معهد ثانوي.وأضاف بن إبراهيم إن هذه المبادرة من شأنها أن تحد بشكل كبير من حالة الضغط على المراكز الأمنية خصوصا في الفترات التي تكثر فيها طلبات استخراج بطاقات التعريف من قبل التلاميذ للتسجيل في امتحان الباكالوريا.وتشترك في تنفيذ هذه الحملة الوطنية لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية كل من وزارتي التربية والداخلية والجمعية الثقافية موطن الياسمين.وقال مدير برامج جمعية موطن ياسمين محمد العوني لـ(وات) إن التحضير لإطلاق هذه الحملة تم قبل شهرين لاسيما على مستوى إعلام التلاميذ بأهداف هذه المبادرة ومدهم بقائمة الوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقة التعريف.وأكد أن الجمعية نسقت مع وزارة العدل بهدف الإذن للمحاكم بالتسريع في مد أولياء التلاميذ بشهاد ثبوت الجنسية، أحد الوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقة التعريف، مشيرا إلى أن عملية استخراج بطاقات التعريف ستبدأ مع التلاميذ الذين استوفوا وثائقهم في انتظار أن يجهز البقية ملفاتهم خلال فترة الحملة.ويتعين على التلاميذ الراغبين في استخراج بطاقات تعريف الاستظهار بشهادة ثبوت الجنسية وشهادة حضور مدرسية وترخيص أبوي بالنسبة إلى الأقل من 18 عاما وشهادة إقامة وصور شمسية ومضمون ولادة وتقديم مطلب لاستخراج بطاقة التعريف.