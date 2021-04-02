تواصل الاستعدادات في جربة لاحتضان القمة الفرنكفونية ، وقريبا  مجلس وزاري لتوفير الاعتمادات

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أدى وفد عن اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الفرنكفونية زيارة لمدة يومين إلى جزيرة جربة لمتابعة استعدادات المنطقة ومدى جاهزيتها لاحتضان القمة يومي 20 و21 نوفمبر القادم.وافاد واصف شيحة المشرف عن كتابة اللجنة الوطنية بأنه سيتم غدا السبت تركيز لجنة جهوية مماثلة في اطار تفاعل اللجنة الوطنية وتشريكها للفاعلين جهويا ومحليا بما في ذلك البلديات.كما أكد انه مجلسا وزاريا مضيقا سينعقد قريبا لاتخاذ قرارات تهم توفير الاعتمادات بعد ان تم تبويب مختلف الاحتياجات ولتسهيل الاجراءات للتعجيل في القيام بالتدخلات اللازمة والتحسينات الضرورية وخاصة على مستوى البنية التحتية بالجزيرة استعدادا .وأشار شيحة الي أن الاولوية ستكون للملف البيئي من خلال تدخلات عاجلة ومنح البلديات الاعتمادات الضرورية للتدخل في المجال ،مؤكدا ان جزيرة جربة بما تحمله من خصوصيات واشعاع كوجهة سياحية عالمية وكمثال للتعايش بين الاديان قادرة لان تكون احسن وجه لتونس في احتضانها هذه القمة.وذكر ان اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الفرنكفونية يرأسها وزير الخارجية تحت اشراف رئيس الجمهورية.وقام الوفد بعد ان استقبله الوالي بزيارة الى مسرح الهواء الطلق الذي سيشمل عدة تدخلات ليكون جاهزا لاحتضان فعاليات الافتتاح، الى جانب زيارة عدة وحدات ومنشات سياحية مقترحة لاقامة الوفود واحتضان المركز الاعلامي واخرى لاحتضان القرية الفرنكفونية.ويذكر ان الاعداد لهذه القمة مثل محل متابعة في عدة مناسبات لوفود عن رئاسة الجمهورية الى جانب متابعتها جهويا ومحليا بالتنسيق مع عدة وزارات ذات العلاقة ومنها وزارات السياحة والتجهيز للقيام بتدخلات مبرمجة على مستوى البنية التحتية والفسحة الشاطئية وتجميل مداخل المدن وفي مقدمتها المجال البيئي.