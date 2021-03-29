قابس: ارتفاع عدد ضحايا انفجار معمل الاسفلت الى 06 اشخاص

وات - توفي اليوم الاثنين العامل الذي اصيب في حادث الانفجار بوحدة صناعة الاسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس يوم 13 مارس الجاري، ليرتفع عدد ضحايا الحادث الى 06 اشخاص، وفق ما افاد به عدد من نواب الشعب بالجهة الذين تابعوا تطور حالة العامل الصحية
وكان العامل قد تعرض الى اصابات خطيرة جراء الحادث استوجبت نقله الى احدى المصحات الخاصة بصفاقس.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وكان العامل قد تعرض الى اصابات خطيرة جراء الحادث استوجبت نقله الى احدى المصحات الخاصة بصفاقس.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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