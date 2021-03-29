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قابس: ارتفاع عدد ضحايا انفجار معمل الاسفلت الى 06 اشخاص

Publié le Lundi 29 Mars 2021 - 13:08 قراءة: 0 د, 17 ث
وات - توفي اليوم الاثنين العامل الذي اصيب في حادث الانفجار بوحدة صناعة الاسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس يوم 13 مارس الجاري، ليرتفع عدد ضحايا الحادث الى 06 اشخاص، وفق ما افاد به عدد من نواب الشعب بالجهة الذين تابعوا تطور حالة العامل الصحية

وكان العامل قد تعرض الى اصابات خطيرة جراء الحادث استوجبت نقله الى احدى المصحات الخاصة بصفاقس.

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