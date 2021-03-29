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المكلف بالاعلام والاتصال بالبرلمان :"راشد الغنوشي بصحة وخير"

Publié le Lundi 29 Mars 2021 - 12:42 قراءة: 0 د, 37 ث
وات - أكّد النائب ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلّف بالإعلام والاتصال اليوم الاثنين ، أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي "بصحة وخير" ويمارس عمله الاعتيادي وعلى تواصل مع عموم نواب الشعب .

وجاء هذا التوضيح على اثر تداول شبكة التواصل الاجتماعي امس الاحد معطيات تتعلق بنقل رئيس البرلمان راشد الغنوشي الى المستشفى العسكري اثر تعرضه الى ازمة صحية .


وقال مذيوب ) كتلة حركة النهضة) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان رئيس البرلمان "بخير" وهو في تواصل مع النواب المتواجدين في جهاتهم بمناسبة أسبوع الجهات (من 29 مارس الى 3 أفريل 2021 ) مضيفا انه "لا صحة لما يروّج حول أي تغييرأو تعديل في رئاسة المجلس وأعضاء مكتب البرلمان المنتخبين خلافا لما تداولتها بعض المواقع الالكترونية والصحف" وفق تصريحه .






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