المكلف بالاعلام والاتصال بالبرلمان :"راشد الغنوشي بصحة وخير"

وات -

أكّد النائب ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلّف بالإعلام والاتصال اليوم الاثنين ، أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي "بصحة وخير" ويمارس عمله الاعتيادي وعلى تواصل مع عموم نواب الشعب .وجاء هذا التوضيح على اثر تداول شبكة التواصل الاجتماعي امس الاحد معطيات تتعلق بنقل رئيس البرلمان راشد الغنوشي الى المستشفى العسكري اثر تعرضه الى ازمة صحية .وقال مذيوب ) كتلة حركة النهضة) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان رئيس البرلمان "بخير" وهو في تواصل مع النواب المتواجدين في جهاتهم بمناسبة أسبوع الجهات (من 29 مارس الى 3 أفريل 2021 ) مضيفا انه "لا صحة لما يروّج حول أي تغييرأو تعديل في رئاسة المجلس وأعضاء مكتب البرلمان المنتخبين خلافا لما تداولتها بعض المواقع الالكترونية والصحف" وفق تصريحه .