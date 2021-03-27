البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - تفادي النزول - نتائج مقابلات الجولة الثالثة

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لمجموعة تفادي النزول ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم:النادي الافريقي - النجم الساحلي 79-74اتحاد الانصار - نجم حلق الوادي 75-65شبيبة المنازه - جمعية الحمامات 87-91 بعد تمديد الوقت (77-77)1- النادي الافريقي 6 3اتحاد الانصار 6 33- النجم الساحلي 4 3- جمعية الحمامات 4 3-نجم حلق الوادي 4 36- شبيبة المنازه 3 3