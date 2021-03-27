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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - تفادي النزول - نتائج مقابلات الجولة الثالثة

Publié le Samedi 27 Mars 2021 - 19:42 قراءة: 0 د, 22 ث
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لمجموعة تفادي النزول ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم:
النادي الافريقي - النجم الساحلي 79-74
اتحاد الانصار - نجم حلق الوادي 75-65
شبيبة المنازه - جمعية الحمامات 87-91 بعد تمديد الوقت (77-77)


الترتيب
1- النادي الافريقي 6 3
اتحاد الانصار 6 3
3- النجم الساحلي 4 3
- جمعية الحمامات 4 3
-نجم حلق الوادي 4 3
6- شبيبة المنازه 3 3

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