البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - تفادي النزول - نتائج مقابلات الجولة الثالثة

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لمجموعة تفادي النزول ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم:
النادي الافريقي - النجم الساحلي 79-74
اتحاد الانصار - نجم حلق الوادي 75-65
شبيبة المنازه - جمعية الحمامات 87-91 بعد تمديد الوقت (77-77)
الترتيب
1- النادي الافريقي 6 3
اتحاد الانصار 6 3
3- النجم الساحلي 4 3
- جمعية الحمامات 4 3
-نجم حلق الوادي 4 3
6- شبيبة المنازه 3 3
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النادي الافريقي - النجم الساحلي 79-74
اتحاد الانصار - نجم حلق الوادي 75-65
شبيبة المنازه - جمعية الحمامات 87-91 بعد تمديد الوقت (77-77)
الترتيب
1- النادي الافريقي 6 3
اتحاد الانصار 6 3
3- النجم الساحلي 4 3
- جمعية الحمامات 4 3
-نجم حلق الوادي 4 3
6- شبيبة المنازه 3 3
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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