سيدي بوزيد : إعداد برنامج خاص بالمراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان

وات -

قامت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد بإعداد برنامج خاص بالمراقبة الاقتصادية استعدادا لشهر رمضان، وذلك حسب ما أوضحه المدير الجهوي للتجارة ماهر الغريبي في تصريح ل(وات).وأشار الغريبي إلى انه سيتم متابعة وضعية تزويد السوق ونسق تطور أسعار جميع المواد الأساسية بصفة يومية والعمل على تفعيل آليات تزويد السوق بهدف تلافي حالات النقص المحتملة ببعض المناطق، وموافاة فرق المراقبة الاقتصادية بمختلف المعطيات حول الاسعار، بالإضافة إلى متابعة واستشراف وضعية تزويد سوق الجملة للخضر والغلال ومعاينة مخزونات مختلف المواد المتوفرة بمخازن التبريد الناشطة بالجهة ومدى مطابقة عمليات خزنها وتطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وضبط رزنامة لتوزيعها بسوق الجملة للخضر والغلال.وأكد انه سيتم تكثيف عمليات المراقبة بجميع الأسواق البلدية والأسبوعية والمحلات المفتوحة للعموم ومعالجة شكايات المستهلكين والمهنيين ومراقبة جودة وسلامة المواد والمنتوجات الغذائية سريعة التعفن وظروف خزنها وعرضها ونقلها والتصدي لعمليات الغش والتدليس والقيام بأبحاث معمقة خاصة بمسالك إنتاج وتوزيع المواد المدعمة بهدف إحكام توجيه الدعم نحو مستحقيه.ويتضمن البرنامج الخاص بشهر رمضان أيضا تامين قواعد شفافية ونزاهة المعاملات التجارية بقطاعات المقاهي ومحلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال وصنع وبيع المرطبات والحلويات خلال النصف الثاني من شهر رمضان والإشراف أيضا على توزيع كميات من نيترات الامونيوم (الامونيتر الزراعي) المخصصة للجهة بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والهياكل الأخرى المهنية.وبين المدير الجهوي للتجارة انه سيقع الاعتماد على مجموعة من التطبيقات الإعلامية المتطورة لمتابعة نسق تطور الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال وجميع الأسواق الأسبوعية والبلدية الناشطة بمختلف المعتمديات والكشف عن التجاوزات المسجلة.