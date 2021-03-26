فيلم "الرجل الذي باع ظهره" في قاعات السينما بداية من موفى شهر مارس الحالي

وات -

سيكون الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، متاحا للجمهور في قاعات السينما التونسية بداية من 31 مارس الحالي.وهذا الظهور للفيلم في قاعات السينما التونسية هو الأول على المستوى العالمي، ليتم توزيعه في القاعات الأمريكية ابتداء من يوم 2 أفريل، ثم في حوالي 20 دولة من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا والسويد.وشريط "الرجل الذي باع ظهره" هو عمل روائي طويل من إنتاج مشترك بين تونس (شركة "تيلي فيلم" و"تانيت فيلم") وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والسويد، ويجمع أسماء سينمائية عالمية بارزة من بينها الممثلة "مونيكا بلوتشي".وتدور أحداث الفيلم حول "سام علي، السوري المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب في سوريا، وآملًا في الالتحاق بحبيبته في العاصمة البلجيكية بروكسال. فيظل عالقًا في لبنان، بلا وثائق سفر. يرتاد سام المعارض الفنية في بيروت بهدف تناول الشراب والطعام، لينتبه له في إحدى المناسبات فنان أمريكي معاصر، ويتعاقد معه ويغير مسار حياته".ويتسابق هذا الفيلم رسميا على جوائز الدورة 93 للأوسكار عن قسم أحسن فيلم عالمي بعد اختياره ضمن القائمة القصيرة لأفضل فيلم عالمي، في انتظار التصويت النهائي الذي سيقام من 15 إلى 20 أفريل 2021.وسبق لهذا الفيلم أن حصد جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي 2020 بمصر. وحاز أيضا على الجائزة الكبرى للجمهور وجائزة لجنة التحكيم الشابة في الدورة 38 لمهرجان السينما المتوسطية بمدينة باستيا الفرنسية (أكتوبر 2020).وكان "الرجل الذي باع ظهره" تُوّج أيضا بجائزتين فى الدورة 77 لمهرجان البندقية السينمائي، إذ تحصّل بطل الفيلم يحيى مهايني على جائزة أفضل ممثل، ونال الفيلم جائزة "أديبو كينج للإدماج"، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.