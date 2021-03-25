القصرين: المستشفى الجهوي يتدّعم بآلة تصوير وكشف عن أورام الثدي بكلفة تفوق الـ500 ألف دينار ضمن برنامج "الصحة عزيزة"

وات -

تسلّمت، المصالح الصحية بولاية القصرين، اليوم الخميس، آلة للتصوير والكشف والتقصي عن أورام الثدي، بكلفة تقدر بـ550 ألف دينارا، وذلك كدفعة أولى من جملة تجهيزات ومعدات صحية مختلفة تقدر كلفتها الجملية بـ5 مليون دينار، ستصل الى الجهة على دفعات على إمتداد سنة 2021 ضمن برنامج "الصحة عزيزة"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى دعم الخطوط الصحية الأمامية على المستويين المحلي والجهوي.وفي هذا الإطار، أكد الخبير في برنامج "الصحة عزيزة "، الدكتور عزّ الدين محسني، في تصريح لـ(وات)، أن آلة التصوير والكشف عن أورام الثدي التي تم تركيزها اليوم بقسم الأشعة في المستشفى الجهوي بالقصرين، هي آلة متطورة للغايو وهي الأولى من نوعها التي تدخل حاليا الى بلادنا ليتدعم بها مستشفى عمومي، وفق قوله.وأبرز، أنها ستساهم في تطوير جودة الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي بالقصرين، وتجنيب المرضى عناء ومصاريف التنقل إلى المستشفيات الجامعية البعيدة.من جهته، بيّن المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أن مختلف المؤسسات الصحية بالجهة ستتدعم قريبا بتجهيزات طبية متعددة في إطار البرنامج ذاته، من ضمنها 13 سيارة إسعاف لنقل الفرق الصحية لتقديم الخدمات في الخطوط الأمامية، و8 وسائل نقل خفيفة، وسيارتين رباعية الدفع ستستعمل في المسالك الريفية الوعرة، وحافلة صغيرة لنقل مرضى القصور الكلوي، فضلا عن 7 وحدات مخبرية متطورة، وآلة تصوير بالصدى، وكرسي أسنان متنقل، لتلبية حاجيات المتساكنين المعزولين.يشار إلى أن برنامج "الصحة عزيزة"، ممول من طرف الإتحاد الأوروبي والمتعلق بتحسين الخدمات الصحية بالخط الأول بـ13 معتمدية.