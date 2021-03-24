تصفيات كاس امم افريقيا- المنتخب الوطني المتاهل الى النهائيات يبحث في بنغازي عن تحسين ترتيبه في تصنيف الفيفا

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تستانف تصفيات كاس امم افريقيا 2021 في جولتها قبل الاخيرة حيث يلاقي المنتخب التونسي نظيره الليبي غدا في ملعب شهداء بنينا ببنغازي في اطار الجولة الخامسة قبل الاخيرة من التصفيات(المجموعة العاشرة).وبعد ان ضمن المنتخب التونسي تاهله الى نهائيات الكامرون 2021 سيعمل الفريق باشراف مدربه المنذر الكبير على تحقيق فوز جديد لتاكيد صدارته وكسب نقاط جديدة في رهانه من اجل تحسين مركزه في تصنيف الفيفا.ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة العاشرة ب10 نقاط بينما يتذيل المنتخب الليبي الترتيب ب3 نقاطوتحمل مباراة تونس وليبيا يوم غد الخميس نكهة خاصة فى ظل تواجد العديد من اللاعبين الليبيين المحترفين فى البطولة التونسية على غرار حمدو الهوني (الترجي التونسي) ومحمد صولة (النادي الصفاقسي) ومعتصم صبو ( الاتحاد المنسيتري) ومحمد المقصي ( الملعب التونسي).ومع استئناف التصفيات يعود المنتخب الليبي الى اراضيه لاجراء مقابلاته بعد ان خاض مقابلاته في السنوات السبع الماضية خارج ملاعبه في عدد من البلدان العربية منها تونسوسيكون المنتخب الليبي متحفزا اكثر في مباراة يوم غد حيث يعود الى اراضيه لاجراء مقابلاته بعد رفع الحظر عن ملاعبه من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم كما انه يبحث عن تدارك موقفه في ترتيب المجموعة من خلال تحقيق نتيجة ايجابية .وتحضيرا للمباراة دخل المنتخب الليبي في تربص تحضيري ببنغازي منذ يوم 17 مارس الجاري وعزز رصيده بتسعة محترفين منهم رباعي البطولة التونسية.وكانت المباراة الأخيرة بين المنتخبين قد انتهت بفوز عريض للمنتخب التونسي في ذهاب التصفيات الافريقية بنتيجة 4-1واستعداد لموعد بنغازي اجرى المنتخب التونسي تربصا تحضيريا خلال اربع ايام بتونس قبل السفر صباح اليوم الى بنغازي.ووجه المنذر الكبير مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم الدعوة ل31 لاعبا للمشاركة في لقاءي ليبيا وغينيا الاستوائية لكن وهبي الخرزي غاب عن رحلة المنتخب الى بنغازي بسبب الاصابة .كما يغيب عن المباراة لنفس السبب علي معلول الذي لم توجه اليه الدعوة بينما تم توجيه الدعوة لاول مرة لكل من عيسى العيدوني (فرانكفاروس المجري) وسيباستيان تونكتي (بودو غليمت النرويجي).وفي حراسة المرمى وجه المدرب الوطني منذر الكبير الدعوة الى كل من معز حسن وعاطف الدخيلي و ايمن دحمان و فاروق بن مصطفى فيما ضمت قائمة المدافعين علي العابدي وياسين مرياح ومنتصر الطالبي وديلان برون وايمن بن محمد واسامة الحدادي ومحمد دراغر ووجدي كشريدة وادم بالامين ومحمد علي اليعقوبي.وتعزز خط وسط الميدان بلاعب الترجي التونسي العائد الى المنتخب محمد علي بن رمضان وذلك الى محمد امين بن عمر والمحترفين الياس السخيري والفرجاني ساسي وعيسى العيدوني وانيس بن سليمان فضلا عن لاعبي منتخب الاواسط معتز الزدام وشهاب العبيدي.وفي خط الهجوم فانه باستثناء فراس شواط لاعب النادي الصفاقسي فان بقية المهاجيمن هم من المحترفين على غرار يوسف المساكني ونعيم السليتي وسيف الدين الخاوي وحمزة رفيعة وسيباستيان تونكتي وسعد بقير وسيف الدين الجزيري.وسيعمل المدرب الوطني على اختيار التشكيلة القادرة على مواصلة سلسلة النتائج الايجابية مع السعي الى اختبار بعض العناصر الجديدة او العائدة الى صفوف المنتخبويلاقي المنتخب التونسي نظيره الليبي يوم غد ببنغازي انطلاقا من الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس قبل ان يستضيف منتخب غينيا الاستوائية بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس يوم 28 من نفس الشهر بداية من الساعة الثانية ظهرا لحساب الجولتين الخامسة والسادسة للمجموعة العاشرة من التصفياتوسيدير المباراة بين المنتخبين الليبي والتونسي الحكم السنغالي دودا غاي وبمساعدة سرجين الشيخ توري ومامادو نغوم.ويذكر ان المنتخب التونسي يحتل حاليا صدارة المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط بعد ثلاثة انتصارات وتعادل واحد. وياتي منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 6 نقاط متبوعا بمنتخب تنزانيا ب4 نقاط في حين يتذيل منتخب ليبيا الترتيب ب3 نقاط.