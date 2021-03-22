جندوبة: مشروع بـ120 مليون دينار لإعادة تهيئة أكثر من 10 آلاف هكتار من المناطق السقوية بمعتمدية بوسالم

وات -

انطلقت المندوبيّة الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، اليوم الاثنين، في عقد جلسات حوارية مع الفاعلين في مجال التنمية الفلاحية، وذلك بهدف التعريف بأهداف مشروع إعادة تهيئة نحو 10 آلاف هكتار من الأراضي السقويّة في معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة.ويستهدف هذا المشروع منطقة بوسالم، على اعتبار وأنها من أفضل المناطق من حيث مؤشر التنمية الجهوية (0,48) في سنة 2015، وهو ممول من البنك الدولي بمبلغ جملي يناهز 120 مليون دينار، على ان تنتهي أشغاله التي من المقرر أن تنطلق في الأشهر القليلة القادمة مع موفى 2024.ويهدف هذا المشروع، الذي توازن دراسته بين الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الى تحسين التصرف في منظومات مياه الريّ بالمناطق السقوية العمومية، عبر إحداث منشآت عمومية مختصة، وتحسين خدمات الري والصرف بإعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية العمومية.وسيقع العمل في إطار ذات المشروع، على تثمين منتوجات المناطق السقوية، عبر تطوير سلاسل القيمة والتركيز على تطوير بعض سلسل القيمة المضافة العالية، والرفع من دخل الفلاح، وتدعيم وادماج المرأة في الدورة الاقتصادية وتحسين ظروف عملها، حسب ما أكده الخبير في مجال البيئة والصحة، حمادي دخيل، لـ(وات).وتستوجب شبكة الري في المناطق السقويـة بولاية جندوبة، والتي يعود عمر أغلبها الى اكثر من 40 سنة، التجديد وإعادة التهيئة بما يضمن حوكمة التصرف في المياه والبيئة بصفة عامة وتطوير البنية التحتية المائية وتطوير المسالك الفلاحية وإنشاء شبكة تجفيف وصرف المياه في الجهة وتنمية الإنتاج وتنويعه، وفق ما أكده المنسق الجهوي للمشروع، عصام الغزواني.ويشمل المشروع، أيضا، إعادة تهيئة أكثر من 4800 هكتار بمنطقة البراهمي السقوية، والتي تعود لسنة 1979 ونظيرتها البئر الأخضر-المرجى (1984) بمساحة تناهز 3400 هكتار، والمنطقة السقوية بدرونة، والتي تعود الى سنة 1972 بمساحة تفوق 2000 هكتار.ويأتي هذا المشروع، كذلك، لمعالجة الاعطاب المتكررة في شبكة الريّ وحوكمة الاستهلاك عن طريق تركيز نظام رقابة عن بعد لمحطات الضخ ومعدات قيس التدفق، وتركيز شبكة تجفيف للأراضي التي تعاني من ركود المياه على طول 5300 كلم، وإعادة تهيئة وتعبيد 76 كلم من المسالك الزراعية، حسب ما أشار اليه المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة، عبد الجليل العفلي.من جانبه، اعتبر والي جندوبة، علي المرموري، ان انجاز المشروع الهام يبقى رهين عمل تشاركي وتضامني بين كل الفاعلين في الجهة، قصد تحقيق المناخ الاجتماعي الذي يعد أحد اهم شروط التمويل واستكمال أشغال المشروع في آجاله.