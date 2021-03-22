بطولة ميامي - أنس جابر تستهل مشاركتها بملاقاة السويسرية تيكمان او الاسبانية بادوسا

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تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 30 عالميا مشاركتها في بطولة ميامي الامريكية المقامة مقابلاتها على ارضية صلبة بملاقاة المتاهلة من المواجهة التي ستجمع بين السويسرية جيل تيكمان المصنفة 41 عالميا والاسبانية باولا بادوسا صاحبة المركز 71 عالميا.يذكر ان انس جابر كانت قد واجهت في 10 مارس الجاري جيل تيكمان في بطولة دبي المفتوحة وعاد الفوز انذاك للسويسرية 2-صفر (6-3 و6-3).جدير بالذكر ان بطولة ميامي للسيدات مدرجة ضمن دورات الماسترز وقد الغيت السنة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.وكانت الأستراليا آشلي بارتي اخر من فاز بها في 2019 اثر تغلبها في النهائي على التشيكية كارولينا بليسكوفا.