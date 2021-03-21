الرابطة الثانية - اولمبيك مدنين يضمن ترشحه الى مجموعة الصعود

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ضمن اولمبيك مدنين ترشحه الى مجموعة الصعود عن المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بتعادلع مع مضيفه النادي القربي 1-1 يوم الاحد في اطار الجولة الثامنة من منافسات المرحلة الاولى.ورفع اولمبيك مدنين رصيده الى 19 نقطة وبقي على بعد 8 نقاط من النادي القربي صاحب المركز الثالث قبل جولتين من انتهاء المرحلة الاولى.كما قطع نادي حمام الانف خطوة هامة نحو التاهل الى مرحلة الصعود اثر تعادله مع مضيفه جندوبة الرياضية 1-1. وحافظ فريق الضاحية الجنوبية على فارق 6 نقاط الذي يفصله عن ملاحقه النادي القربي بينما فقدت جندوبة الرياضية كامل حظوظها في الترشح. ويكفي نادي حمام الانف التعادل في الجولة القادمة امام مضيفه النادي القربي لضمان ورقة عبوره لمرحلة الصعود.اما في المجموعة الثانية، فقد انقاد المتصدر هلال مساكن وقوافل قفصة للخسارة امام كل من الملعب الصفاقسي 0-1 وكوكب منزل نور 1-2 على التوالي ليبقى التشويق على اشده في سباق المراهنة على البطاقتين المؤهلتين لمرحلة الصعود.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى مرحلة الصعود.النادي القربي - اولمبيك مدنين 1-1جندوبة الرياضية - نادي حمام الانف 1-1مستقبل السبيخة - جمعية جربة 1-1سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس2- نادي حمام الانف 17 83- النادي القربي 11 84- جندوبة الرياضية 10 85- مستقبل السبيخة 5 86- جمعية جربة 4 8كوكب منزل نور - قوافل قفصة 2-1الملعب الصفاقسي - هلال مساكن 1-0الملعب القابسي - مستقبل وادي الليل 2-11- هلال مساكن 14 82- قوافل قفصة 13 83- الملعب الصفاقسي 11 84- مستقبل وادي الليل 10 85- الملعب القابسي 10 86- كوكب منزل نور 8 8سكك الحديد الصفاقسي - القلعة الرياضية 0-0امل جربة - مستقبل قابس 1-0سبورتينغ بن عروس - نادي منزل بوزلفة 0-01- أمل جربة 15 82- مستقبل قابس 13 83- سكك الحديد الصفاقسي 11 84- القلعة الرياضية 9 85- النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 8 86- سبورتينغ بن عروس 8 8الترجي الجرجيسي - امل حمام سوسة 3-1النجم الرادسي - اولمبيك سيدي بزيد 1-1مستقبل القصرين - مستقبل المحمدية 1-01- الترجي الجرجيسي 16 82- أمل حمام سوسة 16 83- أولمبيك سيدي بوزيد 12 84- مستقبل المحمدية 10 85- النجم الرادسي 8 86- مستقبل القصرين 5 8