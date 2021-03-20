الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 20 مارس 2021

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المهدية-كورونا: عملية التلقيح الخاصة بأعوان الصحة تتقدم بنسق بطئ ونسبة الملقحين لم تتخط الـ 50 بالمائة (مصدر طبي)

المهدية - كوفيد19: تسجيل 18 إصابة جديدة مقابل تعافي 9 مصابين



جندوبة-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و17 إصابة جديدة

قابس : تسجيل ثلاث حالات وفاة و27 اصابة جديدة بكورونا

القصرين : إرتفاع إجمالي ضحايا وباء كورونا في الجهة إلى 252 وفاة والإصابات الى 6542 إصابة



الكاف-كوفيد19: تسجيل 12 إصابة جديدة دون رصد أية حالة وفاة اضافية

القصرين : إرتفاع إجمالي ضحايا وباء كورونا في الجهة إلى 252 وفاة والإصابات الى 6542 إصابة

نابل: تسجيل حالة وفاة و16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، سمير لحول، اليوم السبت، بأن عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" الخاصة بأعوان الصحة بولاية المهدية تتقدم ببطء ولم تتجاوز "نسبة 50 بالمائة"، حيث لم يتقدم، منذ انطلاق عمليات التطعيم السبت المنقضي إلى غاية اليوم، سوى 380 عون صحة من بين 788 عونا مدعوا لإجراء التلقيح.ولفت، في تصريح لـ"وات"، إلى أنه من الضروري الإسراع بتلقيح أعوان الصحة خاصة الذين سيؤمّنون عمليات التطعيم لفائدة بقية المواطنين في 13 مركز تلقيح جرى تجهيزها للغرض بمختلف معتمديات الجهة.وأكد المتحدث، في ما يتعلق بغياب عمليات إختبار الإصابة بالفيروس التاجي لدى المتقدمين للتلقيح قبل تطعيمهم، على "عدم وجود أي خطر على صحة المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا".وفسّر لحول أن كل من تظهر عليه أعراض ويشتبه الطاقم الطبي في إصابته بالفيروس يستثنى من التلقيح إلى حين التأكد من وضعه الصحي موضحا، في هذا الصدد، أن المواطنين الذين أصيبوا بالفيروس يجب أن ينتظروا مدة تتجاوز 3 أشهر بعد الشفاء التام حتى يتمكنوا من تلقي التطعيم.يشار إلى أن عدد المسجلين في منظومة "ايفاكس" من ولاية المهدية لم يتجاوز 14 ألفا من جملة أكثر من 400 ألف مواطن يستوجب تلقيحهم ضد فيروس "كورونا".يذكر أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاق عمليات التلقيح للمسجلين، على منصة "ايفاكس" التي أطلقتها وزارة الصحة العمومية، من المسنين والمصابين بأمراض مزمنة.أحصت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم السبت، ، 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جملة 61 عينة تحليلوتوزعت الإصابات الجديدة المسجّلة، بحسب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 10 إصابات بالشابة، و7 إصابات بالمهدية، وإصابة واحدة بدائرة ملولش.وأظهرت النتائج كذلك تعافي 9 مصابين من الفيروس التّاجي، لترتفع بذلك حالات الشفاء بالجهة منذ بداية الجائحة، إلى 7951 حالة.وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة 8513 من بينها 233 حالة وفاة و329 حالة نشطة (حاملة للفيروس).سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة حالة وفاة و17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وفق ما تضمنه التقرير اليومي المحين المتعلّق بالوضع الوبائي بالجهة والصادر صباح اليوم السبت.ووفق ذات التقرير المتعلق بيوم 18 من الشهر الجاري فقد ارتفع عدد الإصابات ومنذ بداية الجائحة بالجهة الى 2862 إصابة وذلك بعد رفع 12909 عينة، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب ذات الفيروس الى 184 حالة.وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 11 إصابة بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية، و3 إصابات بمعتمدية بوسالم، و3 إصابات بمعتمدية غار الدماء، فيما سجلت حالة الوفاة بمعتمدية جندوبة.ذكر مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي في تصريح لمراسل (وات) أنه تم خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية تسجيل 03 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 300 حالة.وأضاف حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 146 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن 27 من هذه التحاليل قد كانت نتائجها إيجابية، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 09 اصابات بقابس الجنوبية و08 اصابات بقابس المدينة و06 اصابات بمارث واصابتين بكل من مطماطة الجديدة وقابس الغربية.وأوضح حمدي أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 9215 شخصا من بين 9407 أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 189 حالة من بينها 55 حالة بقابس الجنوبية و42 حالة بقابس المدينة و33 حالة بمارث.- إرتفع إجمالي ضحايا وباء كورونا بولاية القصرين منذ بدء موجته الثانية إلى حدود اليوم السبت ، الى 252 حالة وفاة وذلك عقب تسجيل حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة .وارتفع بدوره إجمالي الإصابات جراء هذا الوباء منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم إلى 6542 إصابة وذلك بعد تسجيل 23 إصابة جديدة مساء أمس من جملة 143 تحليلا مخبريا وفق ما أفاد به (وات) كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالادارة الجهوية للصحة الدكتور منصف المحمدي.وبخصوص عدد مهنيي الصحّة الذين تلقّوا التلاقيح المضادة لفيروس كورونا بالجهة منذ إنطلاق حملة التلقيح بالمركز الجهوي للتلقيح بالقصرين المدينة السبت المنقضي إلى حدود كامل يوم أمس ، بين المحمدي أنهم في حدود 101 شخصا فقط ،مبرزا أن حملة التلقيح متواصلة إلى موفى شهر مارس الجاريوعبر عن أمله في أن ترتفع نسبة الإقبال على التلقيح مستقبلا نظرا لأهميته في التوقي من مخاطر فيروس كورونا .سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتّصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة 12 إصابة جديدة، دون تسجيل أية حالة وفاة وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 54 عينة رفعت بتاريخ 18 مارس الجاري.وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الاصابات الجملية المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى5205 إصابات في حين استقر عدد الوفيات في حدود 174 وفاة.كما أثبتت التحاليل المخبرية تعافي 5090 حالة وانخفاض طفيف في حالات الإقامة بالمستشفيات إلى 23 حالة، بينما لايزال 115 شخصا خاضعا للحجر الصحي يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس، خلال الايام العشرة الاخيرة، وفق الاحصائيات الجديدة التي تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بالكاف.إرتفع إجمالي ضحايا وباء كورونا بولاية القصرين منذ بدء موجته الثانية إلى حدود اليوم السبت ، الى 252 حالة وفاة وذلك عقب تسجيل حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة .وارتفع بدوره إجمالي الإصابات جراء هذا الوباء منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم إلى 6542 إصابة وذلك بعد تسجيل 23 إصابة جديدة مساء أمس من جملة 143 تحليلا مخبريا وفق ما أفاد به (وات) كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالادارة الجهوية للصحة الدكتور منصف المحمدي.وبخصوص عدد مهنيي الصحّة الذين تلقّوا التلاقيح المضادة لفيروس كورونا بالجهة منذ إنطلاق حملة التلقيح بالمركز الجهوي للتلقيح بالقصرين المدينة السبت المنقضي إلى حدود كامل يوم أمس ، بين المحمدي أنهم في حدود 101 شخصا فقط ،مبرزا أن حملة التلقيح متواصلة إلى موفى شهر مارس الجاريوعبر عن أمله في أن ترتفع نسبة الإقبال على التلقيح مستقبلا نظرا لأهميته في التوقي من مخاطر فيروس كورونا .سجّلت ولاية نابل أمس الجمعة حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد حيث توفّيت امراة تبلغ من العمر 85 سنة أصيلة معتمدية قليبية ليرتفع مجموع الوفيات إلى 500 حالة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما ورد اليوم بالتحيين الدوري للادارة الجهوية للصحة.وأسفرت التحاليل المخبرية الاخيرة المجراة للتقصي حول فيروس كورونا والبالغ عددها 260 تحليلا عن تسجيل 16 إصابة جديدة ليبلغ مجموع الاصابات المكتشفة 16207 حالات من بينها 15504 حالة تم رفع العزل الصحي عنها وفق البروتوكول الصحي المعتمد.وفي المقابل، تراجع عدد الحالات النشيطة إلى 203 حالة بعد رفع العزل الصحي عن 21 حالة خلال الساعات الاربع وعشرين الأخيرة بعد ان تجاوزوا مرحلة نقل العدوى.ويبلغ عدد حالات الإيواء بالمؤسسات العمومية والخاصة من المصابين بالفيروس 29 حالة إيواء.