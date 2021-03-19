الرابطة المحترفة الأولى: صراع البقاء بين الافريقي والبنزتي في قمة الجولة العشرين

وات -

تتجه الانظار يوم السبت لملعب حمادي العقربي برادس الذي سيكون مسرحا لمواجهة قوية في سباق تفادي النزول بين النادي الافريقي صاحب المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة وضيفه النادي البنزرتي الذي يحتل المركز الثالث عشر قبل الاخير بمجموع 17 نقطة في اطار الدفعة الاولى للجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وسيحرص الفريقان على تحقيق الفوز من أجل البقاء في ديناميكية النتائج الايجابية والابتعاد عن منطقة الخطر. وسيحاول النادي الافريقي استغلال اسبقية الميدان للخروج بالعلامة الكاملة وتاكيد صحوته خلال الجولات الماضية تحت قيادة المدرب منتصر الوحيشي الذي لم يعرف معه فريق باب الجديد طعم الخسارة بانتصارين واربعة تعادلات بما يمكنه من مزيد تسلق سلم الترتيب ودخول المنطقة الدافئة لكنه سيصطدم بمنافس يبحث بدوره عن طوق النجاة والخروج من عنق الزجاجة بعدما نجح في الجولة الفارطة تحت اشراف مدربه الجديد سامي القفصي في العودة الى سكة الانتصارات بتغلبه على ضيفه اتحاد تطاوين.كما سيستاثر لقاء ملعب بوجمعة الكميتي بين الأولمبي الباجي صاحب المرتبة الحادية عشرة ب21 نقطة وضيفه نجم المتلوي العاشر ب22 نقطة بالاهتمام اذ سيسعى المحليون في اول مباراة لهم بقيادة المدرب الجديد محمد المكشر الى ايقاف نزيف النقاط بعد خسارتين متتاليتين واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنهم منذ الجولة الخامسة عشرة حتى لا تتعكر وضعيتهم اكثر في اسفل جدول الترتيب العام غير ان المهمة لن تكون سهلة ازاء تمسك الضيوف ايضا بنتيجة المقابلة في ظل تواجدهم ضمن كوكبة الفرق المعنية بحسابات النزول وسيحاولون العودة على الاقل بنقطة التعادل للمحافظة على سجلهم خاليا من الهزيمة للمباراة السابعة على التوالي من جهة والابقاء على فارق النقطة الذي يفصلهم عن منافسهم في الترتيب من جهة اخرى.وعلى ملعب هادي النيفر بباردو، يستضيف الملعب التونسي صاحب المركز السابع ب24 نقطة مستقبل سليمان الذي يحتل الصف السادس ب26 نقطة في مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات. وسيعمل فريق باردو على مواصلة مسيرته الموفقة في الفترة الاخيرة بعدما تمكن من جمع 8 نقاط من اصل 12 ممكنة خلال الجولات الاربع الماضية من بينها انتصار هام على ضيفه النادي الصفاقسي وتعادل ثمين مع مضيفه الاتحاد المنستيري بهدف مزيد الاقتراب من فرق اعلى الترتيب وانعاش حظوظه في المراهنة على احدى المراتب التي تخول لصاحبها المشاركة في احدى المسابقات الخارجية فيما سيسعى مستقبل سليمان الى وضع حد لعثراته المتلاحقة خارج ارضه وتجنب خسارة رابعة على التوالي بعيدا عن قواعده من خلال اللعب على سلاح المرتدات لمباغتة خصمه والثأر منه بعد أن خسر امامه في لقاء الذهاب بنتيجة 1-2.وفي اخر محاولاتها للدفاع عن مكانها في الرابطة المحترفة الاولى، تستضيف شبيبة القيروان متذيلة الترتيب بثلاث نقاط الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثامن ب23 نقطة في مواجهة تميل الكفة خلالها على الورق لابناء عاصمة الرباط الذين سيحاولون حتما استغلال الوضعية النفسية الصعبة للمحليين لمزيد تعميق جراحهم والعودة بثلاث نقاط تساعدهم على تحسين ترتيبهم والالتحاق باندية المقدمة. وفي المقابل، ستكون الشبيبة امام حتمية الفوز للابقاء على اخر امالها في البقاء باعتبار ان عثرة جديدة قد تؤشر على وثيقة نزولها الى الدرجة الثانية وهو ما سيسلط المزيد من الضغط النفسي على الفريق الذي عجز الى حد الان عن تحقيق اي انتصار في بطولة هذا الموسم.وسيكون الترجي الرياضي متصدر الترتيب ب40 نقطة خلال الدفعة الثانية من مباريات الجولة العشرين يوم الاحد في تنقل صعب عندما ينزل ضيفا على مستقبل الرجيش صاحب المركز الخامس ب28 نقطة في ملعب أحمد خواجة بالمهدية بالنظر للاداء الجيد الذي ظهر به الوافد الجديد على قسم النخبة بقيادة المدرب سعيد السايبي. وسيدخل مستقبل الرجيش المباراة برغبة تدارك هزيمته الأخيرة في الجولة الماضية أمام اتحاد بنقردان للبقاء في المقدمة شانه في ذلك شان الترجي الرياضي الذي انقاد الى الخسارة في اخر مقابلة له في سباق البطولة امام النجم الساحلي في حمام سوسة لكن الفريق اظهر شخصية قوية وتمكن من رد الفعل في رابطة ابطال افريقيا بفوز باهر على الزمالك المصري في القاهرة بالذات مكنه من تعزيز صدارته للمجموعة الرابعة والتاهل الى الدور ربع النهائي.وبدوره يحل النجم الساحلي وصيف ترتيب الرابطة المحترفة الأولى ب33 نقطة ضيفا على اتحاد تطاوين التاسع ب22 نقطة. وسيرفع فريق جوهرة الساحل شعار الفوز من أجل تشديد الملاحقة على المتصدر وتدارك عثرته المفاجئة في كاس الكونفدرالية الافريقية امام المغمور ساليتاس البوركيني لكنه سيجد امامه منافسا يبدو هو الاخر متشبثا بالانتصار لتدارك خسارته وسط الاسبوع امام النادي البنزرتي والتي اوقفت سلسلة من 6 مباريات متتالية دون هزيمة من خلال البناء على نتائجه الايجابية هذا الموسم امام الفرق "الكبرى" بعد تعادله مع النادي الصفاقسي ذهابا والفوز عليه ايابا وفرضه التعادل ذهابا وايابا على النادي الافريقي.ومن جانبه، يستضيف النادي الصفاقسي صاحب المركز الرابع ب28 نقطة على ملعب الطيب المهيري اتحاد بن قردان ثالث الترتيب العام برصيد 31 نقطة في مواجهة يرنو خلالها فريق عاصمة الجنوب الى تحقيق انتصاره الاول تحت قيادة مدربه الاسباني خوسي مورسيا غونزاليز بعد ان اكتفى في مبارياته الثلاث الاولى بتعادلين وخسارة في سباقي البطولة وكاس الكونفدرالية الافريقية وذلك حتى لا يخسر الفريق مسافة اخرى في سباق المراهنة على المركز الثاني المؤهل الى رابطة ابطال افريقيا الا ان الطريق لن تكون مفروشة بالورود امام اتحاد بنقردان الذي ظهر هذا الموسم بوجه متميز وسيحاول في المقام الاول تفادي الخسارة للمحافظة على مركزه الثالث بعد استعاد في الجولة الفارطة طعم الانتصار بتغلبه على مستقبل الرجيش.