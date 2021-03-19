تصفيات امم افريقيا (2021) - دعوة 31 لاعبا للقاءي ليبيا وغينيا الاستوائية

يستأنف المنتخب الوطني نشاطه بإجراء تربّص مغلق إنطلاقا من يوم الأحد 21 مارس 2021 استعدادا لمواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية في ختام تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021 .-- في حراسة المرمىمعز حسن - عاطف الدخيلي - ايمن دحمان - فاروق بن مصطفى.في الدفاععلي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - ديلان برون - ايمن بن محمد - اسامة الحدادي - محمد دراغر - وجدي كشريدة - ادم بالامين - محمد علي اليعقوبي.-- في وسط الميدانالياس السخيري - محمد علي بن رمضان - الفرجاني ساسي - عيسى العيدوني - انيس بن سليمان - محمد امين بن عمر - معتز الزدام - شهاب العبيدي.-- في الهجوميوسف المساكني - نعيم السليتي - سيف الدين الخاوي - حمزة رفيع - وهبي الخزري - سيباستيان تونكتي - سعد بقير- فراس شواط - سيف الدين الجزيري.وستواجه تونس يوم 25 مارس2021 المنتخب الليبي انطلاقا من الساعة السابعة ليلا بتوقيت تونس و غينيا الاستوائية بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس يوم 28 من نفس الشهربداية من الساعة الثانية ظهرا .- السبت 20 مارس 2021 الساعة الرابعة مساء بالملعب الأولمبي بالمنزه ( حصة دون حضور الجمهور)- الأحـــد 21 مارس 2021 الساعة الرابعة مساء بالملعب الأولمبي بالمنزه ( حصة دون حضور الجمهور)- الإثنين 22 مارس 2021 الساعة الرابعة مساء بالملعب الأولمبي بالمنزه ) 15 د الأولى مفتوحة للإعلاميين لإجراء حوارات مع الإطار الفني و بعض اللاعبين)- الثلاثاء 23 مارس 2021 الساعة الرابعة مساء بالملعب الأولمبي بالمنزه ( حصة دون حضور الجمهور)- الأربعـــاء 24 مارس 2021 الساعة العاشرة صباحا التحول إلى مدينة بنغــازي في رحلة خاصة .و للتذكير فإنّ المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد ضمن تأهله إلى نهائيات أمم افريقيا منذ الجولة الفارطة ويحتل حاليا صدارة المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط بعد ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.