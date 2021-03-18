بنزرت: المجلس الجهوي للصحّة يقرّ أكثر من 20 إجراءا لدعم المؤسسات الصحيّة بالجهة

وات -

أقرّ اجتماع المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية بنزرت، الملتئم عشية اليوم الاربعاء، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة أكثر من 20 إجراءا لدعم المنصة اللوجستية والبشرية للقطاع الصحي بالجهة، وفق ما أكده رئيس المجلس الجهوي للصحة والي بنزرت، محمد قويدر.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان هذه الإجراءات تتمثل خاصة في توفير 6 سيارات إسعاف لفائدة الجهة خلال الأسابيع القليلة القادمة، والموافقة المبدئية على إحداث مجمع صحة أساسية بمنزل بورقيبة، وتوفير آلتيْ (02) تصوير بالأشعة بكل من المستشفى المحلي بماطر ومركز الصحة الأساسية بعوسجة قبل نهاية السنة الجارية، وتخصيص 5 أطباء اختصاص لفائدة الجهة في اطار الخدمة المدنية، فضلا عن تفعيل منظومة الطب عن بعد قبل شهر جوان المقبل.وتقرر أيضا، تعزيز الخدمات الطبية والاستشفائية بالمستشفيات المحلية، واقتناء آلة "سكانار" جديدة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ضمن ميزانية 2022، وترسيم 3 مشاريع جديدة لمزيد دعم القطاع بالجهة ضمن ميزانية سنة 2022، وهي انجاز قطب الام والطفل ببنزرت، ومبيت لفائدة لأطباء بمنزل بورقيبة، إلى جانب بيت الأموات بذات المستشفى.وقد تم خلال فعاليات المجلس الجهوي، إقرار تدعيم ميزانية كل من المستشفيين المحليين بسجنان وجومين بالموارد المالية، وتخصيص 350 الف دينار لتأهيل منظومة التكييف المركزي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، وتجهيز التجهيزات الطبية الثابتة بوحدة الإنعاش الطبي بمستشفى بنزرت بقيمة مالية تقدر بـ200 الف دينار، والقيام بالإجراءات التنفيذية الخاصة باقتناء المعدات والتجهيزات الطبية لاقسام التوليد والأطفال بقيمة 800 الف دينار.وتعلقت جملة هذه الإجراءات كذلك، بتسريع الدراسات الخاصة بإعادة بناء قسم الجراحة بمستشفى منزل بورقيبة بكلفة 8 مليون دينار، وتسريع الدراسات الخاصة بإعادة بناء المخبر الجهوي بذات ، بكلفة 1.5 مليون دينار، وبناء قسم الاستعجالي بسجنان بكلفة 1.2 مليون دينار، ورصد اعتمادات بـ400 الف دينار لتجهيز قسم وحدة الإنعاش بمستشفى منزل بورقيبة، ورصد اعتمادات الدفع الخاصة بمشروع إعادة تهيئة وتجديد قسم النساء والتوليد ببنزرت.وفي سياق متصل، أشار والي بنزرت، إلى أنه وقع التطرق الى تقدم انجاز مشروع تركيز وحدة الإنعاش الطبي بمنزل بورقيبة، حيث تم تمكين الجهة الصحية ببنزرت فعليا من 5 أطباء صحة عمومية، و5 تقنيين مختصين في الإنعاش، في انتظار إتمام اجراءات انتداب 5 سواق سيارات اسعاف.وتم الاتفاق، أيضا، على تحويل واستغلال فضاء مدرسة علوم التمريض بمنزل بورقيبة الى مركز إقليمي للتكوين المستمر في الصحة العمومية، الى جانب تقدم الاعمال الخاصة بإعادة هيكلة المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة وتحويله الى "وحدة للصحة العمومية"، حيث ينتظر إتمام إجراءات صدور الامر الحكومي الخاص بذلك.يذكر أن المجلس الجهوي للصحة أشرف عليه وزير الصحة، فوزي المهدي، وحضره رئيس المجلس الجهوي للصحة والي بنزرت، محمد قويدر، وثلة من ممثلي المصالح الإدارية بالجهة والاتحاد الجهوي للشغل وعضوين بمجلس نواب الشعب، الى جانب ثلة من ممثلي الإدارات المركزية للوزارة.