القبض بتونس العاصمة على عنصر تكفيري صادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 24 سنة (الحرس الوطني)

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تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس أمس الاثنين، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري قاطن الجهة، مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس1 من أجل "الانضمام إلى تنظيم إرهابي" وصادر فيه حكم بالسجن لمدة 24 سنة .ووفق ما ورد على الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني فقد أذنت النيابة العمومية بعد استشارتها، بالاحتفاظ بالعنصر التكفيري واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.وتأتي هذه العملية في إطار تصدي وحدات الحرس الوطني بمختلف ولايات الجمهورية للإرهاب وللعناصر التكفيرية.