منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تضاعف عدد التونسيين الواصلين الى ايطاليا خلال شهر فيفري الجاري ب23 مرة مقارنة بشهر فيفري 20

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تضاعف عدد التونسيين الواصلین إلى إیطالیا ، خلال شهر فيفري 2021 بأكثر من 23 مرة مقارنة بشهرفيفري 2020، حيث بلغ عددهم 638 مهاجرا خلال شهر فيفري الجاري مقابل 26 مهاجرا خلال شهر فيفري 2020وأبرز المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمرخلال ندوة افتراضية عقدها المنتدى لتقديمتقرير شهر فيفري 2021 حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف والهجرة غير النظامية أن ھذا الارتفاع يعود بالاساس حسب تقديره الى تنامي منسوب الإحباط لدى الفئات المشاركة في عملیات الھجرة غیر النظامیة خاصة بعد ارتفاع الاحتجاجات الاجتماعیة خلال شھر جانفي 2021 والتي واجھتھا الحكومة بالقمع الأمني ومئات الایقافات لدى الشباب وھو ما أرسى مناخا من عدم الثقة في إمكانیة تحسن الظروف الاقتصادیة والاجتماعیةولفت بن عمر الى أن ما میز شھر فیفري ھو عودة الھجرة العائلیة بعد أن غابت خلال شھر جانفي حیث وصلت أكثر من 15 عائلة حسب تقدیرات أولیة وشھادات لمنظمات محلیة بجزیرة لامبیدوزا دون اعتبار عدد العائلات التي تم منع اجتیازھا نتیجة عدم توفر معطیات مفصلة في خصوصهاوأضاف أن عديد العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والعائلیة والذاتیة تتقاطع لتساھم في بناء مشروع الھجرة غير النظامية لدى فئات عدیدة من العائلات التونسیة خاصة الشابة منھا (عائلات بأطفال قصر) متوقعا أن تشھد الهجرة العائلية نسقا تصاعدیا خلال المرحلة القادمةوبين بن عمر أن ولایة المھدیة تعرف تزايدا في عدد عملیات الاجتیاز المحبطة حیث بلغت 25 بالمائة باعتبارأن هذه الولاية هي الوجھة المفضلة لذوي الجنسیة التونسیة ولعملیات الانطلاق المنظمة ذاتیا، مشيرا الى أن ولايتي صفاقس والمھدیة تستأثران بأكثر من نصف عملیات الاجتیاز المحبطةوارتفع عدد الواصلین الى إیطالیا منذ بدایة السنة الحالية الى 722 مھاجرا تونسیا من جملة 4923 مھاجرا من جمیع الجنسیات أي ان الجنسیة التونسیة تمثل 14 بالمائة من جملة الواصلین الى إیطالیا علما وأن نسبة التونسیین الذین تم احباط اجتیازھم تقدر ب 45ر1 بالمائة وفق التقرير ذاته.