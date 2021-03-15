الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 15 مارس 2021

وات -

مدنين: تسجيل 10 اصابات محلية جديدة بفيروس "كورونا" واستقرار في عدد الوفيات عند 374 حالة اجمالا



صفاقس: عدم تسجيل وفيات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" وتقلص عدد الحالات الإيجابية إلى 11 حالة

مدنين: اقبال ضعيف من مهنيي الصحة على التلقيح في اليومين الاولين بالمركزين الجهويين للتلقيح ضد فيروس "كورونا" بجربة ومدنين





سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، 10 اصابات محلية جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 240 عينة كشفت ايضا عن 07 اصابات وافدة من ليبيا، فيما لم تسجل اية حالة وفاة، ليستقر العدد الجملي للوفايات عند 374 حالة، ويرتفع عدد الاصابات المحلية الى 8920 اصابة وحالات الشفاء الى 8105 حالات بتسجيل 53 حالة شفاء جديدة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وتوزعت الاصابات الجديدة بين 3 اصابات في كل من حومة السوق وميدون، واصابتين ببن قردان، واصابة واحدة في كل من مدنين الشمالية وجرجيس، وشملت الاصابات 4 من التلاميذ ارتفع بها العدد الجملي للمصابين في صفوف التلاميذ الى 256 مصابا، واصابة عوني صحة ليتطور بهما عدد المصابين في القطاع الصحي الى 161 مصابا.وتوزعت حالات الشفاء بين 17 حالة شفاء بمدنين الشمالية، و7 حالات بكل من مدنين الجنوبية وبن قردان وميدون، و6 حالات شفاء بجرجيس، و5 حالات بحومة السوق، و4 حالات شفاء باجيم.واعتبر العنز ان تراجع الاصابات في بداية الاسبوع "لا يعكس حقيقة الوضع الوبائي بسبب محدودية العينات خلال العطلة الاسبوعية لبعض المخابر ومنها المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق"، واوضح ان الوضع الوبائي "يبقى في استقرار حذر".عرفت مؤشرات انتشار وباء "كورونا" في ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية تقلصا ملحوظا، حيث لم يتم تسجيل وفيات جراء الفيروس، وتقلص عدد الحالات الإيجابية إلى 11 حالة (من مجموع 119 تحليلا)، وفق التحيين الأخير للحالة الوبائية الذي نشرته الإدارة الجهوية للصحة اليوم الاثنين.في المقابل، تشير المعطيات الخاصة بالإيواء الطبي الى أنه لا يزال يقيم 24 مصابا بالفيروس في أقسام العناية المركزة و78 مصابا في أقسام "كوفيد +" و27 مصابا في المصحات الخاصة.يذكر أن العدد الجملي للوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس بلغ في ولاية صفاقس 658 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الإيجابية المسجلة 23254 حالة وعدد المتعافين 21848 حالة.اسفرت حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" بولاية مدنين التي شملت في انطلاقتها مهنيي الصحة، عن تطعيم 96 عون صحة خلال يومي السبت والاحد المنقضيين، توزعوا بين 50 عونا بالمركز الجهوي للتلقيح بجربة حومة السوق، و46 عونا بالمركز الجهوي للتلقيح بمدنين الجنوبية، وتم في اليوم الاول من الحملة تلقيح 76 شخصا، في حين لم يتجاوز العدد ال20 شخصا في اليوم الثاني بالمركزين الجهويين للتلقيحواعتبر مدير الصحة الوقائية ورئيس اللجنة الجهوية للتلقيح زيد العنز زيد العنز في تصريح ل(وات) ان انطلاقة الحملة التي ستتواصل طيلة اسبوع "ضعيفة جدا" بسبب عدة عوامل منها تزامنها مع عطلة نهاية الاسبوع والعطلة المدرسية التي فرضت على العديد من مهنيي الصحة من غير اصيلي الجهة مغادرتها نحو ولاياتهم الاصلية اضافة الى تاخر وصول الارساليات القصيرة ووصول القائمات الاسمية للمسجلين، مع وجود تخوفات لدى البعض من اجراء التلقيح، واكد انه "لا يوجد ما يبرر هذه التخوفات، خاصة وانه لم تحصل اية اثار جانبية او مضاعفات على كل الملقحين" حسب تقديره.وامام النسق البطيء في سير حملة تلقيح مهنيي الصحة بالمركزين الجهويين للتلقيح بجربة ومدنين، حيث وصل عدد الملقحين صباح هذا اليوم الاثنين بين المركزين 9 اعوان صحة، فقد تم التخفيض من عدد الاعوان المكلفين بالقيام بعملية التلقيح والاشراف عليها ومتابعتها واقتصار عملية التلقيح في غرفة واحدة عوضا عن 5 غرف مخصصة للتلقيح بكل مركز وفق ذات المصدريذكر ان ولاية مدنين تلقت 600 جرعة توزعت مناصفة بين المركزين الجهويين للتلقيح بكل من جربة ومدنين.