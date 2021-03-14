المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو الى الاسراع بالنظر في مشروع الامر الحكومي المتعلق برصيد نقاط رخصة السياقة والمصادقة عليه

وات - دعا المرصد الوطني لسلامة المرور رئاسة الحكومة الى الاسراع بالنظر في مشروع الامر الحكومي المتعلق برصيد النقاط المسندة لكل رخصة سياقة والمصادقة عليه
وابرز المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني لسلامة المرور مراد الجويني اليوم الاحد في تصريح ل"وات"، ان هذا الامر الحكومي الذي اعدته وزارة النقل واللوجستيك بالتعاون مع مختلف المتدخلين في القطاع على غرار المرصد، يهدف الى مراجعة منظومة رخصة السياقة ذات النقاط وطرق العمل بها واستغلالها، ويعد من بين اهم السبل المساعدة في التقليص من ارتكاب المخالفات وبالتالي عدم الوقوع في حوادث الطرقات
واشار الى ان هذا الامر الحكومي قد تضمن فصلا مهما يتمثل في استرجاع صاحب رخصة السياقة لعشر نقاط كحد اقصى اذا خضع لتكوين مختص في الجولان والسلامة بالطرقات، مبينا ان هذا التكوين الذي ينتظم في شكل تربص (18 ساعة على مدى 3 ايام متتالية)، يحتوى بالخصوص على برنامج تحسيسي حول اسباب حوادث الطرقات ونتائجها
ويرى المرصد وفق ذات المتحدث ان هذا المشروع سيلزم السائق بضرورة المحافظة على عدد نقاط رخصة سياقته والتي تقدر ب 25 نقطة وذلك بعد مضي سنتين من الحصول عليها وفي صورة ايضا عدم ارتكاب جرائم تستوجب خصم نقاط خلال هذه الفترة
وتضمن مشروع الامر الحكومي الذي نشرته وزارة النقل واللوجستيك مؤخرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، اضافة مخالفات تتعلق بجرائم جديدة على غرار المجاوزة الممنوعة وعدم احترام علامات الارشاد وتقاطعات السكة وعدم احترام علامات اشارات الوقوف وعدم استعمال حزام الامان واستعمال الهاتف الجوال وعدم احترام الاولوية
ويتراوح عدد النقاط التي يتم خصمها مقابل كل جريمة يتم ارتكابها بين 5 و7 نقاط وفي صورة تكرار ارتكابها فانه يتم خصم ال25 نقطة ليتم بالتالي سحب رخصة السياقة، كما ويتم سحب 18 نقطة في صورة ارتكاب جريمة قتل او جرح على وجه الخطأ اذا ثبت ان السائق قد تعمد الفرار
ويتم وفق ما ورد في نص هذا المشروع، خصم 10 نقاط عند ارتكاب جريمة القتل على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم اخذ السائق للاحتياطات اللازمة اثناء السياقة في حين يتم خصم 8 نقاط عند ارتكاب جريمة الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم اخذ السائق للاحتياطات اللازمة اثناء السياقة وتجاوز السرعة القصوى المسموح بها ب 50 كلم في الساعة او اكثر والسياقة تحت تاثير حالة كحولية اضافة الى السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة
ويتم ايضا خصم 7 نقاط في صورة المجاوزة الممنوعة وعدم احترام علامات او اشارات مقاطع السكك الحديدية او اختراق حواجزها وعدم احترام علامات او اشارات الوقوف الى جانب استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقة في حين يتم خصم 6 نقاط في صورة السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب وعدم استعمال حزام الامان وعدم احترام الاولوية، وخصم ايضا 5 نقاط في تجاوز السرعة القصوى المسموح بها ب 20 كلم في الساعة دون تجاوز 50 كلم في الساعة
وللاشارة فقد سجل المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية منذ غرة جانفي 2021 والى غاية يوم 28 فيفري المنقضي ، 151 قتيلا و921 جريحا وذلك جراء 702 حادثا بمختلف طرقات البلاد
وابرز المرصد ان من بين اهم اسباب هذه الحوادث هي السهو وعدم الانتباه و السرعة وعدم احترام الاولوية وشق الطريق
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وابرز المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني لسلامة المرور مراد الجويني اليوم الاحد في تصريح ل"وات"، ان هذا الامر الحكومي الذي اعدته وزارة النقل واللوجستيك بالتعاون مع مختلف المتدخلين في القطاع على غرار المرصد، يهدف الى مراجعة منظومة رخصة السياقة ذات النقاط وطرق العمل بها واستغلالها، ويعد من بين اهم السبل المساعدة في التقليص من ارتكاب المخالفات وبالتالي عدم الوقوع في حوادث الطرقات
واشار الى ان هذا الامر الحكومي قد تضمن فصلا مهما يتمثل في استرجاع صاحب رخصة السياقة لعشر نقاط كحد اقصى اذا خضع لتكوين مختص في الجولان والسلامة بالطرقات، مبينا ان هذا التكوين الذي ينتظم في شكل تربص (18 ساعة على مدى 3 ايام متتالية)، يحتوى بالخصوص على برنامج تحسيسي حول اسباب حوادث الطرقات ونتائجها
ويرى المرصد وفق ذات المتحدث ان هذا المشروع سيلزم السائق بضرورة المحافظة على عدد نقاط رخصة سياقته والتي تقدر ب 25 نقطة وذلك بعد مضي سنتين من الحصول عليها وفي صورة ايضا عدم ارتكاب جرائم تستوجب خصم نقاط خلال هذه الفترة
وتضمن مشروع الامر الحكومي الذي نشرته وزارة النقل واللوجستيك مؤخرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، اضافة مخالفات تتعلق بجرائم جديدة على غرار المجاوزة الممنوعة وعدم احترام علامات الارشاد وتقاطعات السكة وعدم احترام علامات اشارات الوقوف وعدم استعمال حزام الامان واستعمال الهاتف الجوال وعدم احترام الاولوية
ويتراوح عدد النقاط التي يتم خصمها مقابل كل جريمة يتم ارتكابها بين 5 و7 نقاط وفي صورة تكرار ارتكابها فانه يتم خصم ال25 نقطة ليتم بالتالي سحب رخصة السياقة، كما ويتم سحب 18 نقطة في صورة ارتكاب جريمة قتل او جرح على وجه الخطأ اذا ثبت ان السائق قد تعمد الفرار
ويتم وفق ما ورد في نص هذا المشروع، خصم 10 نقاط عند ارتكاب جريمة القتل على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم اخذ السائق للاحتياطات اللازمة اثناء السياقة في حين يتم خصم 8 نقاط عند ارتكاب جريمة الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم اخذ السائق للاحتياطات اللازمة اثناء السياقة وتجاوز السرعة القصوى المسموح بها ب 50 كلم في الساعة او اكثر والسياقة تحت تاثير حالة كحولية اضافة الى السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة
ويتم ايضا خصم 7 نقاط في صورة المجاوزة الممنوعة وعدم احترام علامات او اشارات مقاطع السكك الحديدية او اختراق حواجزها وعدم احترام علامات او اشارات الوقوف الى جانب استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقة في حين يتم خصم 6 نقاط في صورة السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب وعدم استعمال حزام الامان وعدم احترام الاولوية، وخصم ايضا 5 نقاط في تجاوز السرعة القصوى المسموح بها ب 20 كلم في الساعة دون تجاوز 50 كلم في الساعة
وللاشارة فقد سجل المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية منذ غرة جانفي 2021 والى غاية يوم 28 فيفري المنقضي ، 151 قتيلا و921 جريحا وذلك جراء 702 حادثا بمختلف طرقات البلاد
وابرز المرصد ان من بين اهم اسباب هذه الحوادث هي السهو وعدم الانتباه و السرعة وعدم احترام الاولوية وشق الطريق
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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