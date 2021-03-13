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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - النجم الرادسي وشبيبة القيروان يكملان تركيبة مجموعة التتويج

Publié le Samedi 13 Mars 2021 - 19:30 قراءة: 0 د, 55 ث
وات - فاز فريق شبيبة القيروان في المباراة الفاصلة اليوم في القيروان على شبيبة المنازه بنتيجة 77-55 وتاهل للعب ضمن مرحلة التتويج في المرحلة الثانية للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة

وكانت شبيبة المنازه فازت في اياب الدور الفاصل على شبيبة القيروان 85 - 75 بينما فازت في الذهاب شبيبة القيروان على منافسها 70-58
كما تاهل النجم الرادسي الى مجموعة اللتويج بعد فوزه على النادي الافريقي 72-64 اليوم بقاعة القرجاني في مباراة فاصلة لتحديد المتاهل الى مرحلة التتويج .

وكان النجم الرادسي فاز ايابا على النادي الافريقي 58 - 49 بينما تفوق النادي الافريقي ذهابا 79-74

ويذكر ان الدالية الرياضية تاهلت على حساب اتحاد الأنصاربعد الفوز عليه ايابا 59-58 وقبلها ذهابا 80-58
كما تاهل الملعب النابلي على حساب جمعية الحمامات بعد الفوز ايابا 64-61 وذهابا 86-70

ويخوض الاتحاد المنستيري مرحلة الاياب باسبقية نقطة الحوافز بعد الفوز ذهابا 79-75 و ايابا
على الزهراء الرياضية 85 - 62

وستتكون مجموعة التتويج في المرحلة الثانية للبطولة من الفرق التالية
-الاتحاد المنسيتري
-الزهراء الرياضية
-الملعب النابلي
-الدالية الرياضية
- النجم الرادسي
-شبيبة القيروان

مجموعة تفادي النزول
النادي الافريقي
-شبيبة المنازه
-جمعية الحمامات
-اتحاد الانصار
-النجم الساحلي
-نجم حلق الوادي


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