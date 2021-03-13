البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - النجم الرادسي وشبيبة القيروان يكملان تركيبة مجموعة التتويج

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فاز فريق شبيبة القيروان في المباراة الفاصلة اليوم في القيروان على شبيبة المنازه بنتيجة 77-55 وتاهل للعب ضمن مرحلة التتويج في المرحلة الثانية للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلةوكانت شبيبة المنازه فازت في اياب الدور الفاصل على شبيبة القيروان 85 - 75 بينما فازت في الذهاب شبيبة القيروان على منافسها 70-58كما تاهل النجم الرادسي الى مجموعة اللتويج بعد فوزه على النادي الافريقي 72-64 اليوم بقاعة القرجاني في مباراة فاصلة لتحديد المتاهل الى مرحلة التتويج .وكان النجم الرادسي فاز ايابا على النادي الافريقي 58 - 49 بينما تفوق النادي الافريقي ذهابا 79-74ويذكر ان الدالية الرياضية تاهلت على حساب اتحاد الأنصاربعد الفوز عليه ايابا 59-58 وقبلها ذهابا 80-58كما تاهل الملعب النابلي على حساب جمعية الحمامات بعد الفوز ايابا 64-61 وذهابا 86-70ويخوض الاتحاد المنستيري مرحلة الاياب باسبقية نقطة الحوافز بعد الفوز ذهابا 79-75 و اياباعلى الزهراء الرياضية 85 - 62وستتكون مجموعة التتويج في المرحلة الثانية للبطولة من الفرق التالية-الاتحاد المنسيتري-الزهراء الرياضية-الملعب النابلي-الدالية الرياضية- النجم الرادسي-شبيبة القيروانمجموعة تفادي النزولالنادي الافريقي-شبيبة المنازه-جمعية الحمامات-اتحاد الانصار-النجم الساحلي-نجم حلق الوادي