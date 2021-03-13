البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - النجم الرادسي وشبيبة القيروان يكملان تركيبة مجموعة التتويج

وات - فاز فريق شبيبة القيروان في المباراة الفاصلة اليوم في القيروان على شبيبة المنازه بنتيجة 77-55 وتاهل للعب ضمن مرحلة التتويج في المرحلة الثانية للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة
وكانت شبيبة المنازه فازت في اياب الدور الفاصل على شبيبة القيروان 85 - 75 بينما فازت في الذهاب شبيبة القيروان على منافسها 70-58
كما تاهل النجم الرادسي الى مجموعة اللتويج بعد فوزه على النادي الافريقي 72-64 اليوم بقاعة القرجاني في مباراة فاصلة لتحديد المتاهل الى مرحلة التتويج .
وكان النجم الرادسي فاز ايابا على النادي الافريقي 58 - 49 بينما تفوق النادي الافريقي ذهابا 79-74
ويذكر ان الدالية الرياضية تاهلت على حساب اتحاد الأنصاربعد الفوز عليه ايابا 59-58 وقبلها ذهابا 80-58
كما تاهل الملعب النابلي على حساب جمعية الحمامات بعد الفوز ايابا 64-61 وذهابا 86-70
ويخوض الاتحاد المنستيري مرحلة الاياب باسبقية نقطة الحوافز بعد الفوز ذهابا 79-75 و ايابا
على الزهراء الرياضية 85 - 62
وستتكون مجموعة التتويج في المرحلة الثانية للبطولة من الفرق التالية
-الاتحاد المنسيتري
-الزهراء الرياضية
-الملعب النابلي
-الدالية الرياضية
- النجم الرادسي
-شبيبة القيروان
مجموعة تفادي النزول
النادي الافريقي
-شبيبة المنازه
-جمعية الحمامات
-اتحاد الانصار
-النجم الساحلي
-نجم حلق الوادي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وكانت شبيبة المنازه فازت في اياب الدور الفاصل على شبيبة القيروان 85 - 75 بينما فازت في الذهاب شبيبة القيروان على منافسها 70-58
كما تاهل النجم الرادسي الى مجموعة اللتويج بعد فوزه على النادي الافريقي 72-64 اليوم بقاعة القرجاني في مباراة فاصلة لتحديد المتاهل الى مرحلة التتويج .
وكان النجم الرادسي فاز ايابا على النادي الافريقي 58 - 49 بينما تفوق النادي الافريقي ذهابا 79-74
ويذكر ان الدالية الرياضية تاهلت على حساب اتحاد الأنصاربعد الفوز عليه ايابا 59-58 وقبلها ذهابا 80-58
كما تاهل الملعب النابلي على حساب جمعية الحمامات بعد الفوز ايابا 64-61 وذهابا 86-70
ويخوض الاتحاد المنستيري مرحلة الاياب باسبقية نقطة الحوافز بعد الفوز ذهابا 79-75 و ايابا
على الزهراء الرياضية 85 - 62
وستتكون مجموعة التتويج في المرحلة الثانية للبطولة من الفرق التالية
-الاتحاد المنسيتري
-الزهراء الرياضية
-الملعب النابلي
-الدالية الرياضية
- النجم الرادسي
-شبيبة القيروان
مجموعة تفادي النزول
النادي الافريقي
-شبيبة المنازه
-جمعية الحمامات
-اتحاد الانصار
-النجم الساحلي
-نجم حلق الوادي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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